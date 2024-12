Alerta per vent a una comarca: Més de 100 km/h

Durant la tardor, els fenòmens meteorològics perillosos es converteixen en protagonistes, obligant-nos a parar una atenció especial a les previsions del temps. Els vents forts, les pluges intenses i altres esdeveniments climàtics severs poden causar danys materials i posar en risc la seguretat de les persones si no es prenen les mesures adequades.

En aquest context, Protecció Civil ha activat la prealerta VENTCAT per ràfegues de vent que poden superar els 100 km/h a l'Alt Empordà. Segons la informació compartida a les xarxes socials, el fenomen afectarà principalment la Serra de l'Albera i el nord de la comarca. La previsió indica que les ràfegues seran més intenses durant les primeres hores del matí i al final de la tarda de dimecres 4 de desembre.

Els vents daquesta magnitud poden generar nombrosos problemes. Des del risc de caiguda d'arbres fins a accidents a les carreteres, la població ha d'extremar les precaucions. A més, poden provocar danys en edificis, amb objectes com persianes o elements decoratius caient al carrer, cosa que representa un perill per als transeünts.

Cal seguir les recomanacions

Davant d'aquesta situació, les autoritats han emès diverses recomanacions per minimitzar riscos. A casa, és fonamental assegurar finestres i portes, baixar completament les persianes i evitar deixar objectes solts a balcons o terrasses. També s'aconsella retirar la roba dels estenedors i evitar que qualsevol element pugui ser arrossegat pel vent.

En exteriors, es recomana evitar parcs, jardins i zones boscoses, ja que els arbres poden desprendre branques o fins i tot caure a causa de la força del vent. També cal tenir precaució al litoral, on les onades grans i l'onatge fort poden representar un perill afegit. És essencial mantenir-se allunyat d'espigons, esculleres i passeigs marítims.

| PixaBay, Efraimstochter

Per als qui s'han de desplaçar, conduir en condicions de vent fort requereix atenció addicional. Els conductors han de reduir la velocitat, subjectar fermament el volant i mantenir una distància prudent amb altres vehicles. Els vehicles grans o amb remolcs tenen un risc més gran de bolcar, per la qual cosa han d'extremar les precaucions. També recomanem revisar l'estat de les carreteres abans d'iniciar qualsevol trajecte. El vent fort no només afecta la vida quotidiana, sinó també activitats de lleure i esports a l'aire lliure. Des de l'esquí, on els remolcs es poden veure compromesos, fins a les activitats nàutiques, totes han de ser avaluades per garantir la seguretat dels participants.

La previsió de protecció civil subratlla la importància d'estar preparats i d'actuar amb responsabilitat davant de fenòmens meteorològics extrems. Tot i que aquestes situacions poden ser impredictibles, seguir les recomanacions de les autoritats ajuda a protegir vides i minimitzar els danys materials. Per això, és essencial mantenir-se informat i adoptar les mesures necessàries per fer front a aquesta jornada de vents intensos amb seguretat.