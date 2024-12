La primera empresa que torna a Catalunya després de traslladar la seva seu social

Als mesos previs a la celebració del referèndum d'independència, algunes empreses de Catalunya van canviar la seva seu social. Van traslladar les oficines centrals a territoris de l'Estat espanyol, majoritàriament, el País Valencià i la Comunitat de Madrid. Van mantenir les seus operatives a casa, per no perdre la quota de mercat.

Molins ha tornat la seu social a Catalunya després de traslladar-la a Madrid el 2017. L'empresa dedicada als ciments ho ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), on ha detallat que a partir d'aquest dimarts el domicili s'ubicarà a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat).

La decisió l'ha pres el consell d'administració de la societat per unanimitat i vol dir que l'empresa tornarà set anys després a Catalunya. El 20 d'octubre del 2017, l'empresa va decidir traslladar la seu social a la capital espanyola davant la "inseguretat" causada per la situació política i social a Catalunya arran de la possible declaració d'independència després de l'1-O.

| Ajuntament de Barcelona

Arguments del consell d'administració

Aleshores, el consell d'administració va explicar que s'havia adoptat la decisió de traslladar la seu social per "salvaguardar els interessos de l'empresa, de marcat caràcter internacional, i garantir-ne la normal operativa". Tot i això, ha reafirmat el seu compromís amb el manteniment de la seva activitat a les seus ubicades a Catalunya, com Cementos Molins Industrial, Promsa i Propamsa.



Durant aquest període, l'empresa ha passat a anomenar-se Molins i ha unificat les sis marques comercials a l'Estat (Cements Molins Industrial, Promsa, Propamsa, pretersa-Prenavisa i precon) sota una nova identitat corporativa. El llavors conseller delegat, Julio Rodríguez, que l'1 de juliol passat va ser substituït per Marcos Cela al capdavant de la companyia, va explicar fa pocs mesos que el retorn de la seu social no estava a sobre la taula i que no hi havia "novetats" sobre aquesta qüestió.

Altres casos que van traslladar el domicili social

Caixabank

Trasllat: València.

Motiu: Assegurar l'operativitat i la seguretat jurídica. Caixabank va justificar la mesura per protegir els interessos dels clients i accionistes en un marc d'estabilitat legal garantit per la Unió Europea i Espanya.

Banc Sabadell

Trasllat: Alacant.

Motiu: L'entitat bancària va anunciar el canvi de seu tot just dies després del referèndum, argumentant la necessitat de protegir la seva activitat financera davant de possibles efectes negatius del conflicte polític.

Gas Natural Fenosa (avui Naturgy)

Trasllat: Madrid.

Motiu: La companyia energètica va explicar que el trasllat buscava evitar possibles problemes legals i financers derivats del context polític a Catalunya.

Abertis

Trasllat: Madrid.

Motiu: Aquest gegant de les infraestructures va justificar el moviment per mantenir la seguretat jurídica i l'estabilitat davant de possibles canvis normatius.

Freixenet

Anunci de trasllat: Encara que inicialment va amenaçar de traslladar la seva seu a Madrid, Freixenet finalment va mantenir la seva base a Sant Sadurní d'Anoia. Tot i això, el seu president ha donat suport obertament a mesures per evitar riscos associats al procés independentista.

Codorniu

Trasllat: La Rioja.

Motiu: Aquest històric grup vitivinícola va prendre la decisió per preservar la seguretat jurídica i garantir la confiança dels inversors i clients internacionals.