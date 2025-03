Aliança Catalana denuncia 'espoli salarial' als sanitaris públics catalans

per Rubèn Novoa

Aquest matí, el Parlament de Catalunya ha acollit una roda de premsa d’Aliança Catalana per denunciar la situació dels treballadors sanitaris dels hospitals públics catalans, que acumulen 14 anys de retallades que es van anunciar com a temporals però que encara no han estat revertides.

L’acte ha comptat amb la participació de Vicenç Ortega, auxiliar sanitari de l’Hospital Clínic de Barcelona, que ha exposat amb detall com la retallada del 5% del sou, aprovada pel govern espanyol l’any 2010 i assumida per la Generalitat, continua vigent tot i els compromisos polítics per revertir-la.

Retallades “extraordinàries” que s’han fet permanents

Ortega ha recordat que la mesura es va aprovar en plena crisi econòmica amb el compromís que seria temporal. Tanmateix, gairebé 15 anys després, segueix afectant milers de professionals de la sanitat pública catalana. "El més trist és que, mentre nosaltres hem complert amb escreix el servei a la ciutadania, els polítics han incomplert tots els compromisos", ha afirmat Ortega.

| Ruben Novoa

A més, ha assenyalat que en els últims anys s’han aprovat tres mocions parlamentàries exigint la fi d’aquesta retallada: la primera, amb el suport de la CUP l’any 2019; la segona, el novembre del 2022; i la més recent, al juny del 2023, impulsada per Esquerra Republicana. Cap d’elles s’ha aplicat.

"La Generalitat ha estat incapaç d’executar una mesura que compta amb suport parlamentari majoritari", ha denunciat Ortega, afegint que aquest incompliment genera una gran "impotència" entre el personal sanitari.

Desconfiança cap al govern actual

En el torn de preguntes, Rubèn Novoa, periodista de XCatalunya.cat, ha demanat a Ortega si confia que el nou govern d’"esquerres i progrés" de la Generalitat reverteixi finalment aquesta retallada. Ortega ha estat contundent: "No tinc cap confiança. Govern de dretes o d’esquerres, tots han mantingut la retallada. Les etiquetes polítiques no tenen cap sentit si no es tradueixen en fets".

També ha lamentat que els sindicats i els mitjans de comunicació hagin silenciat aquesta qüestió durant anys, permetent que la situació es perpetuï sense cap pressió real sobre el govern.

Aliança Catalana: "Demanarem compareixences al Parlament"

Des d’Aliança Catalana, la diputada Rosa Maria Soberana ha manifestat el seu suport al col·lectiu sanitari i han assegurat que traslladaran la qüestió a les comissions parlamentàries corresponents. "Des del Parlament us donem veu i treballarem perquè pugueu comparèixer i explicar aquesta situació amb tota la transparència", han afirmat.

Amb aquesta iniciativa, Aliança Catalana es posiciona com un dels pocs partits que dona suport obertament als treballadors sanitaris en aquesta reivindicació històrica. Queda per veure si la pressió política i mediàtica aconseguirà finalment posar fi a aquest espoli salarial.