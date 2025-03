3 comarques catalanes en risc per vent intens a partir de dijous

Catalunya es prepara per viure dies complicats a causa del vent intens que, segons les previsions meteorològiques, assotarà diverses zones del territori a partir del proper dijous. L'alerta ja ha estat emesa oficialment i posa especialment en risc tres comarques, on s'espera que les ratxes puguin superar els límits considerats perillosos per a les activitats quotidianes i la circulació per carretera.

Després d'un període amb una meteorologia relativament estable, la situació canviarà radicalment a mitjans de setmana. L'arribada d'un sistema frontal provinent de l'Atlàntic provocarà un augment considerable en la intensitat del vent a Catalunya, especialment a l'extrem sud del territori. Les comarques més afectades per aquest fenomen seran el Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta, on el grau de perill ha estat fixat en nivell moderat (2 sobre una escala de 6), segons el Servei Meteorològic de Catalunya.

A partir de la matinada de dijous, les ratxes de vent podrien superar els 90 km/h, assolint puntualment els 100 km/h, especialment en zones elevades com el massís del Port. La Generalitat ha emès avisos específics per a aquestes àrees, alertant dels possibles riscos que comporta aquesta situació meteorològica, des de la caiguda d'arbres fins a dificultats en la circulació viària. La situació podria complicar-se encara més a mesura que avanci el dia, estenent-se potencialment fins a la jornada de divendres.

Les autoritats es preparen

Davant la previsió d'aquestes condicions adverses, Protecció Civil ha activat de forma preventiva els protocols corresponents per fer front a possibles incidents. Els serveis d'emergència, incloent-hi els Bombers, Mossos d'Esquadra i Protecció Civil, es troben en alerta i preparats per intervenir en qualsevol situació que requereixi una resposta ràpida.

Les recomanacions emeses des de Protecció Civil i des dels serveis meteorològics destaquen especialment la precaució que s'ha de mantenir a la carretera. La intensitat de les ratxes podria provocar moviments bruscos en vehicles, especialment en aquells més lleugers o elevats, com furgonetes, motocicletes i camions, per la qual cosa es recomana reduir la velocitat i mantenir distància de seguretat amb altres vehicles per minimitzar riscos.

En paral·lel, alguns municipis d'aquestes comarques ja estan avaluant possibles mesures preventives, com tancaments parcials o totals de parcs públics i zones boscoses, davant el perill real de caiguda de branques i arbres. També es recomana evitar passejar a prop de façanes o edificacions antigues, que podrien patir danys estructurals derivats de les fortes ratxes de vent.

Encara que s'espera que les comarques esmentades siguin les més castigades, l'alerta s'estén a la resta de Catalunya, amb especial atenció a altres zones on també es podria sentir la força del vent amb intensitat moderada. En aquestes àrees, tot i que el risc és menor, es manté igualment la vigilància activa per respondre a possibles incidències.