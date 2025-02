Joan Tardà proposa fusionar ERC amb els Comuns

L'exportaveu d'ERC al Congrés i membre del Consell Nacional, Joan Tardà, creu que "no té cap sentit" que persones que pensen com el portaveu de Catalunya en Comú, Gerardo Pisarello, i com ell estiguin en organitzacions diferents. "En la Catalunya de demà tot el sobiranisme hauria de tenir un projecte comú. No té sentit que Comuns, CUP i ERC ens mirem amb recel", ha afegit en una entrevista a RTVE.

En aquest sentit, ha apostat per crear instruments com poden ser aliances electorals o "ves a saber si més endavant organitzacions" que agrupin independentistes i sobiranistes. D'altra banda, ha proposat que ERC tingui catalans d'origen migrant a "llocs de sortida" de les llistes en el pròxim cicle electoral.

Tardà creu que s'hauria de començar a pensar "quin ha de ser el sistema de partits polítics de la Catalunya que ve" en un context en què la socialdemocràcia està "en retrocés". I ha apostat perquè el republicanisme sigui el "gran recipient" dels homes i les dones independentistes i sobiranistes.

| ACN

Torna a carregar contra Junts

L'exportaveu al Congrés ha defensat que la construcció de la solució del conflicte polític ha de passar pel lideratge de les esquerres i descarta "pactes patriòtics" amb Junts, que atribueix a una altra època, en referència al 2017.

Així mateix, també ha defensat que el catalanisme progressista ha de construir una solució "superant els vetos creuats" de l'època del procés entre independentistes i el PSC.

Col·lectiu woke capitanejat per Joan Tardà

El col·lectiu Àgora Republicana dins d'ERC que representa Tardà defensa que el partit ha de tenir una "mirada més esquerrana" i vol aliances amb les esquerres sobiranistes i independentistes. Segons ha concretat Tardà, això no inclou el PSC, tot i que afegeix que no es pot construir cap solució per a Catalunya sense el concurs del PSC.

| ACN

Tardà considera que el president d'ERC, Oriol Junqueras, a qui va donar suport per tornar a presidir el partit, és una persona "prou flexible políticament i intel·lectualment per admetre un debat profund".

I ha proposat que en el pròxim cicle electoral ERC tingui "catalans d'origen migrant" als "llocs de sortida" de totes les candidatures. Segons ha dit, això s'ha de forçar de la mateixa manera que es va fer fa uns anys amb les llistes cremallera per situar dones a les llistes.