L'últim cinquè premi deixa gairebé 3 milions d'euros en una ciutat catalana

La Loteria de Nadal és, sens dubte, una de les tradicions més arrelades a Espanya. Cada any, milions de ciutadans participen amb l'esperança de transformar els seus somnis en realitat, especialment durant la temporada nadalenca. Aquest any, el sorteig de 2024 no ha estat l'excepció, portant moments d'emoció i alegria per a nombrosos afortunats. Entre ells, una destacada localitat catalana ha estat la beneficiada amb un dels últims cinquens premis, repartint una suma propera als 3 milions d'euros que promet alegrar a moltes famílies.

La sort toca Barcelona amb un cinquè premi significatiu

En una jornada plena d'expectatives i emocions, el número afortunat d'aquest últim cinquè premi s'ha anunciat prop de la 1:30 de la tarda. El número 60622 ha estat el protagonista d'aquesta emocionant entrega de premis, distribuint-se de manera destacada a Barcelona. En concret, l'administració 151, ubicada al número 264 del Passeig de Fabra i Puig, ha venut 45 sèries d'aquest premi, la qual cosa es tradueix en una dotació total de 2.700.000 euros.

| ACN

Aquest cinquè premi no només representa una quantitat considerable de diners, sinó també una oportunitat perquè els guanyadors millorin la seva qualitat de vida, realitzin inversions o simplement gaudeixin d'una merescuda recompensa després d'un any d'esforç.

Distribució del premi: Barcelona lidera les vendes

Encara que Barcelona ha estat la principal ciutat catalana en rebre aquest premi, el número 60622 també ha trobat fortuna en altres parts d'Espanya. La capital catalana ha venut 45 sèries, la qual cosa la converteix en l'epicentre d'aquesta distribució de la sort. No obstant això, Madrid ha destacat com el principal punt de venda a nivell espanyol, amb la venda de 70 sèries, seguida per Esquivias (Toledo) amb 45 sèries, Còrdova amb 10, Santa María del Camí (Illes Balears) amb 3 i Seseña amb 2, entre altres localitats.

Aquesta àmplia distribució geogràfica reflecteix la universalitat de la il·lusió que desperta la Loteria de Nadal, arribant tant a grans ciutats com a petites localitats, on l'esperança de guanyar es comparteix en cada racó del país.

| ACN

Impacte econòmic i social a Barcelona

L'arribada d'un premi d'aquesta magnitud té múltiples implicacions per a la ciutat guanyadora. En primer lloc, proporciona un alleujament econòmic significatiu per a les famílies afortunades, permetent-los afrontar les despeses nadalenques, realitzar millores en les seves llars o fins i tot planificar inversions futures. A més, aquest premi reforça la confiança dels catalans en la Loteria de Nadal com una tradició que no només distribueix diners, sinó que també uneix la comunitat en un acte d'esperança compartida.

L'administració 151 del Passeig de Fabra i Puig s'ha convertit en l'epicentre de la celebració, on els guanyadors han pogut gestionar els seus premis amb facilitat, gràcies a l'eficiència i el suport brindat per les entitats locals.