El Meteocat ho confirma: 8 comarques en greu risc per pluja intensa de matinada

per Sergi Guillén

La matinada del 13 de novembre, Catalunya s'enfronta a una alerta meteorològica per pluges intenses. Segons el darrer avís emès per Meteocat, vuit comarques es troben en situació de risc elevat a causa de la possible intensitat de les precipitacions. El pronòstic preveu que, en 30 minuts, podrien acumular-se més de 40 mm d'aigua, cosa que implica un alt risc d'inundacions i altres incidents relacionats amb el clima.

Un avís de perill màxim per a algunes comarques

L'avís, emès pel Servei Meteorològic de Catalunya, estableix un nivell de perill màxim de 4 sobre 6. Les zones més afectades són les que tenen nivell d'alerta taronja, on s'esperen pluges localment fortes i tempestes que podrien complicar la situació.

Al mapa de risc, es destaquen especialment les comarques de l'oest de Catalunya. Aquestes són les més susceptibles a patir l'impacte de la tempesta. Les 8 comarques més afectades són el Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp i el Tarragonès.

Horari crític durant la matinada

Les pluges més intenses estan previstes entre les 1:00 i les primeres hores del matí. Assolint el seu pic màxim entre les 0:00 i les 6:00. Segons el gràfic proporcionat per Meteocat, s'espera que la precipitació més intensa ocorri a primera hora del dia.

Això podria agreujar l'impacte en àrees urbanes i rurals. Els ciutadans de les comarques afectades han de prendre precaucions addicionals durant aquestes hores crítiques per minimitzar possibles riscos.

La distribució del fenomen i la seva evolució

L'avís indica que la distribució geogràfica del fenomen és general, cobrint bona part de tota Catalunya, amb una concentració més gran a l'oest i algunes zones del sud.

| Getty Images

L'evolució del risc al llarg del dia mostra una reducció progressiva, tot i que algunes comarques continuaran amb alerta fins a les 18.00 h. Al llarg de la jornada, el nivell de perill podria disminuir, però es manté la recomanació de precaució fins que es normalitzin les condicions.

Precaucions recomanades per Meteocat

Davant d'aquesta situació, Meteocat ha demanat als ciutadans que evitin desplaçaments innecessaris i extremin les mesures de seguretat a zones vulnerables. Les pluges intenses, acompanyades de tempestes, incrementen el risc d'incidents a carreteres i àrees amb baixa capacitat de drenatge.

L'entitat ha destacat la importància de mantenir-se informat mitjançant els canals oficials i de seguir les instruccions de protecció civil i autoritats locals.

El risc en el context de la matriu de perillositat

La matriu de perillositat de Meteocat indica una probabilitat alta que el llindar d'intensitat de 40 mm en 30 minuts sigui superat. Aquest nivell d'alerta té en compte la probabilitat de precipitació i la possible afectació al territori.

La conjunció d'aquests factors converteix la situació en una de les més preocupants dels darrers dies, amb un risc considerable d'inundacions locals i desbordaments a rius i rierols.