Alerta, no hi ha treva amb la pluja: Nou avís important de Meteocat per al dijous

El panorama meteorològic a Catalunya torna a situar el focus d'atenció sobre el cel, en una setmana en què el temps ha mostrat la seva cara més canviant. Després d'un dilluns marcat per intensos episodis de pluja —que van obligar a activar l'alerta taronja en diverses comarques— i un dimarts molt més calmat, la jornada d'avui dimecres es perfila també com una breu treva. Tanmateix, el dijous portarà de nou la inestabilitat i, amb ella, un avís important llançat pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) per a diferents zones del territori.

Pronòstic detallat: la pluja torna a ser protagonista

El dijous 22 de maig, Catalunya es prepara per a un nou episodi de precipitacions, amb especial incidència en diverses comarques de la meitat est del país. Els mapes oficials mostren una distribució clara del risc: el perill màxim del dia serà d'1 sobre 6, un nivell baix però suficient per activar l'alerta al nord-est de Catalunya. Meteocat adverteix que, durant la matinada, s'esperen ruixats al terç nord que podrien desplaçar-se i afectar puntualment qualsevol altre punt de la regió de manera dispersa.

La previsió indica que, durant la resta de la jornada, els ruixats seguiran presents, especialment en punts de la meitat est i en zones del Pirineu. Cap al final del dia, nous ruixats podrien formar-se a la meitat sud del litoral i el prelitoral. La intensitat d'aquestes precipitacions oscil·larà entre dèbil i moderada, amb acumulacions generalment baixes o poc abundants. Tot i això, no es descarta que algun episodi puntual vingui acompanyat de tempesta i fins i tot de calamarsa petita, sobretot a la tarda.

| NUPEC

Zones més afectades: comarques en alerta

La vigilància de Meteocat se centra especialment en les següents comarques: Alt Empordà, Baix Empordà, Pla de l’Estany, Gironès, Selva i Maresme durant les primeres hores del dia. A mesura que avanci la tarda, el focus es desplaçarà cap a Garrotxa, Selva, Lluçanès i Osona, on els mapes de risc mostren major probabilitat de xàfecs localitzats. En totes aquestes zones, es recomana màxima precaució en els desplaçaments, especialment en trams de carretera que puguin coincidir amb els ruixats més intensos.

L'explicació d'aquesta situació respon a una combinació d'humitat disponible i certs factors d'inestabilitat atmosfèrica que continuen afectant el nord-est de la Península. La cota de neu es mantindrà alta, entre els 2.000 i 2.200 metres, cosa que descarta problemes rellevants de neu en cotes baixes, encara que a les zones més elevades del Pirineu poden registrar-se nevades testimonials.

El grau de risc activat per Meteocat (1/6) implica que, encara que les pluges no assoliran en general nivells d'emergència, sí poden produir-se acumulacions superiors a 20 mm en 30 minuts en algunes comarques, segons el llindar marcat per l'agència. Aquest llindar és el que ha motivat l'avís de situació meteorològica de perill. El fenomen, en principi, tindrà caràcter localitzat i no generalitzat, però l'experiència recent aconsella no abaixar la guàrdia davant la possibilitat de tempestes breus però intenses, especialment a primera i última hora del dia.