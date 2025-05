Alerta, no hay tregua con la lluvia: Nuevo aviso importante de Meteocat para el jueves

El panorama meteorológico en Catalunya vuelve a situar el foco de atención sobre el cielo, en una semana en la que el tiempo ha mostrado su cara más cambiante. Tras un lunes marcado por intensos episodios de lluvia —que obligaron a activar la alerta naranja en varias comarcas— y un martes mucho más calmado, la jornada de hoy miércoles se perfila también como una breve tregua. Sin embargo, el jueves traerá de nuevo la inestabilidad y, con ella, un aviso importante lanzado por el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) para distintas zonas del territorio.

Pronóstico detallado: la lluvia vuelve a ser protagonista

El jueves 22 de mayo, Catalunya se prepara para un nuevo episodio de precipitaciones, con especial incidencia en varias comarcas de la mitad este del país. Los mapas oficiales muestran una distribución clara del riesgo: el peligro máximo del día será de 1 sobre 6, un nivel bajo pero suficiente para activar la alerta en el noreste de Catalunya. Meteocat advierte que, durante la madrugada, se esperan chubascos en el tercio norte que podrían desplazarse y afectar puntualmente a cualquier otro punto de la región de manera dispersa.

La previsión indica que, durante el resto de la jornada, los chubascos seguirán presentes, especialmente en puntos de la mitad este y en zonas del Pirineu. Hacia el final del día, nuevos chubascos podrían formarse en la mitad sur del litoral y el prelitoral. La intensidad de estas precipitaciones oscilará entre débil y moderada, con acumulaciones generalmente bajas o poco abundantes. A pesar de ello, no se descarta que algún episodio puntual venga acompañado de tormenta e incluso de granizo pequeño, sobre todo por la tarde.

| NUPEC

Zonas más afectadas: comarcas en alerta

La vigilancia de Meteocat se centra especialmente en las siguientes comarcas: Alt Empordà, Baix Empordà, Pla de l’Estany, Gironès, Selva y Maresme durante las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, el foco se desplazará hacia Garrotxa, Selva, Lluçanès y Osona, donde los mapas de riesgo muestran mayor probabilidad de chaparrones localizados. En todas estas zonas, se recomienda máxima precaución en los desplazamientos, especialmente en tramos de carretera que puedan coincidir con los chubascos más intensos.

La explicación de esta situación responde a una combinación de humedad disponible y ciertos factores de inestabilidad atmosférica que siguen afectando el noreste de la Península. La cota de nieve se mantendrá alta, entre los 2.000 y 2.200 metros, lo que descarta problemas relevantes de nieve en cotas bajas, aunque en las zonas más elevadas del Pirineu pueden registrarse nevadas testimoniales.

El grado de riesgo activado por Meteocat (1/6) implica que, aunque las lluvias no alcanzarán en general niveles de emergencia, sí pueden producirse acumulaciones superiores a 20 mm en 30 minutos en algunas comarcas, según el umbral marcado por la agencia. Este umbral es el que ha motivado el aviso de situación meteorológica de peligro. El fenómeno, en principio, tendrá carácter localizado y no generalizado, pero la experiencia reciente aconseja no bajar la guardia ante la posibilidad de tormentas breves pero intensas, especialmente a primera y última hora del día.