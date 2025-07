Alerta màxima en una comarca per temps violent: Meteocat avisa del perill

La jornada d'avui a Catalunya està marcada per un ambient inquietant i una atmosfera inestable, on el cel, lluny d'oferir treva, s'ha convertit en el principal protagonista del dia. L'ambient humit i la presència de núvols densos anuncien que la tranquil·litat meteorològica està, almenys per ara, fora d'abast. La sensació d'inestabilitat és generalitzada i afecta tant zones litorals com de l'interior, mentre s'estén l'expectativa sobre el comportament de les pròximes hores.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la comarca del Pallars Jussà es troba sota alerta vermella per temps violent aquesta tarda. Aquest nivell d'avís —el més alt que es pot activar— implica risc extrem de fenòmens severs, com pedra de més de 2 centímetres de diàmetre, ràfegues de vent superiors a 25 m/s, i fins i tot la possibilitat de ratxes descendents sobtades o la formació de tornados o mànegues. Els models meteorològics i les imatges de radar indiquen que aquestes condicions adverses són imminents i poden presentar-se en qualsevol moment de la franja horària compresa entre les 14:57 i les 16:57 hores, tot i que la inestabilitat persistirà durant tota la tarda.

L'intensitat i la perillositat d'aquests fenòmens fan imprescindible extremar la precaució a la comarca, on les tempestes, a més de ser elèctriques i deixar pluges intenses en curts períodes de temps, poden anar acompanyades d'acumulacions ràpides d'aigua, incrementant el risc d'inundacions i problemes a la xarxa viària i en serveis bàsics.

| Meteocat

Alta Ribagorça, Alt Urgell i Pallars Sobirà, en alerta taronja

A aquesta situació crítica al Pallars Jussà s'hi sumen les comarques veïnes de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà, que romanen en alerta taronja per risc important de tempestes i episodis severs de vent i pedra. En aquestes zones, tot i que la probabilitat d'esdeveniments extrems és una mica menor, no es descarten episodis localment molt intensos i de curta durada, especialment durant la tarda i primeres hores de la nit.

Les previsions de Meteocat assenyalen que, si bé l'activitat més intensa s'espera al Pirineu i Prepirineu, els ruixats podrien desplaçar-se cap al sud i afectar també altres zones de la meitat nord de Catalunya. Les pluges seran d'intensitat variable, en molts casos acompanyades de tempesta elèctrica i, localment, de pedra. Les quantitats previstes de precipitació són, en general, entre escasses i poc abundants, excepte a les àrees sota avís, on poden superar-se fàcilment els llindars d'acumulació habituals.

El paper del vent i l'evolució del temporal

La jornada està caracteritzada també per la influència de vents de diferents components. Durant les primeres hores del dia i al vespre, el vent es manté fluix i de direcció variable a l'interior, mentre que al litoral predomina el terral suau amb alguna ratxa moderada. Tanmateix, durant el dia s'imposa el vent del sud i de l'est al litoral i prelitoral, assolint intensitats moderades, i sent fort especialment a l'interior de les Terres de l'Ebre i al sud de Ponent. Cal destacar que, en moments de ruixat, el vent pot arremetre de manera sobtada, generant situacions de perill afegit per a activitats a l'aire lliure, circulació i navegació.

Les previsions per a la pròxima matinada i demà dissabte no apunten a una millora significativa de les condicions. Es mantindrà la probabilitat de pluges i tempestes, especialment al nord i nord-est de Catalunya, prolongant la situació d'inestabilitat i el risc meteorològic.