El Meteocat confirma un gir de 180 graus en el temps durant el cap de setmana

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha confirmat un gir radical en el temps durant el cap de setmana. Després de diversos dies marcats per la inestabilitat, aquest dissabte es presenta com el dia més convuls, meteorològicament parlant, a tot el territori català.

Segons el mapa publicat a la predicció a mitjà termini, les pluges tornaran amb força aquest dissabte, amb ruixats intensos que afectaran de manera extensa l'interior, el litoral i el prelitoral. En moltes comarques s'espera activitat elèctrica, ratxes fortes de vent i, en alguns punts, fins i tot calamarsa.

Tempestes generalitzades i avisos actius

El Meteocat alerta de la possibilitat de tempestes localment fortes, especialment a les províncies de Tarragona, Lleida i Barcelona. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de nuvolositat molt abundant i temperatures lleugerament més fresques que els dies anteriors.

Les zones del sud i oest de Catalunya, inclosa la Terra Alta i bona part del Camp de Tarragona, estaran especialment exposades a fenòmens severs. La inestabilitat podria persistir durant bona part del dia, amb nuclis tempestuosos formant-se tant al matí com a la tarda.

Diumenge: millora notable del temps

La gran notícia per als amants del bon temps arriba diumenge. Després del pas de les tempestes, s'espera una millora clara i progressiva a gairebé tot el territori. El sol tornarà a aparèixer amb més freqüència, sobretot al litoral i al sud de Catalunya.

Tot i que al nord-est i en algunes comarques interiors encara s'hi podrien registrar núvols residuals o algun ruixat aïllat al matí, el panorama general serà molt més tranquil. Les temperatures, a més, començaran a pujar de nou, amb màximes que podrien superar els 30 °C a zones del litoral i del Baix Ebre.

Dilluns: estabilitat i boires matinals

Dilluns, l'atmosfera s'estabilitza encara més. El Meteocat preveu una jornada majoritàriament assolellada, tot i la presència de boires matinals a comarques interiors com la Plana de Vic, el Segrià o la Conca de Barberà. Aquestes boires tendiran a dissipar-se a mig matí.

Durant la resta del dia, dominaran els intervals de sol i núvols. És l'inici d'un període molt més estiuenc, després d'una setmana marcada pels contrastos tèrmics i els ruixats. Una de les dades més destacades de la previsió és l'ascens progressiu de les temperatures a partir de diumenge.

Després de dies inestables i relativament frescos per a un mes de juliol, la calor tornarà a fer-se notar. A l'interior i al sud de Catalunya, es podrien assolir els 32 o 33 graus, mentre que al litoral, gràcies a la marinada, les màximes rondaran els 28-30 °C.

Consell: precaució dissabte, plans a l'aire lliure a partir de diumenge

El Meteocat recomana màxima precaució durant la jornada de dissabte, sobretot en activitats a l'aire lliure, desplaçaments per carretera i zones propenses a acumulacions d'aigua. Les tempestes poden aparèixer de manera sobtada i amb gran intensitat.

En canvi, diumenge i dilluns es perfilen com dies ideals per gaudir del sol, la platja o la muntanya. Després d'una setmana marcada per la inestabilitat, Catalunya viurà una treva amb gust d'estiu. Un gir de 180 graus en el temps, just quan molts inicien les seves vacances.