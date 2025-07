El Meteocat confirma que la pluja serà encara més intensa a partir d'ara: Zones afectades

per Duna Costa

La jornada del cap de setmana arrenca amb una atmosfera inquietant. Núvols convectius comencen a dominar l'horitzó mentre una massa d'aire fred s'aproxima des de les capes altes. L'ambient, inicialment carregat encara que aparentment tranquil, anticipa que som a les vigílies d'un episodi meteorològic significatiu a bona part de Catalunya.

Perill per intensitat de pluja

Des d'aquest divendres a la tarda, els primers senyals d'inestabilitat comencen a manifestar-se a mesura que l'ascens d'aire humit es troba amb una bossa freda a uns 5.500 metres, amb temperatures entre –14 °C i –16 °C, fet que afavoreix la formació de nuclis diversos de ruixats i possibles tempestes al prelitoral i Pirineu. Aquest contrast tèrmic, típic d'una DANA, introdueix condicions propícies per a precipitació intensa i tempestes elèctriques en les pròximes hores.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja, indicant risc significatiu entre les 14:00 h de divendres i les 02:00 h de dissabte, amb possibilitat de superar els 40 mm en 30 minuts i un nivell de perill 4/6. Per la seva banda, fonts de betevé destaquen que entre les 12:00 i les 18:00 h les comarques de la Catalunya Central i el nord-est estaran en alerta per possibles precipitacions que superin els 20 mm/30 min i traces de tempesta.

Aquest sistema inestable no només amenaça comarques del centre i prelitoral, també anima l'acció al litoral mediterrani: Barcelona i el seu entorn veuran com la nuvolositat densa augmenta des de les primeres hores de la tarda, i entre les 18:00 i 21:00 h s'esperen ruixats irregulars, tempestes, ràfegues de vent local i activitat elèctrica, segons betevé. Es recomana especial prudència en la mobilitat i activitats a l'aire lliure, particularment en camins rurals i zones muntanyoses.

El plat fort arribarà dissabte, quan la DANA s'estabilitzi sobre la península. Meteocat i betevé adverteixen de ruixats generalitzats que podrien afectar tota Catalunya, d'oest a est, amb intensitats localment elevades, calamarsades ocasionals i ventades breus. A més, està activat el pla INUNCAT per possible impacte en zones muntanyoses i de conca ibèrica, on l'acumulació ràpida d'aigua pot desbordar lleres i rius menors.

Durant l'episodi de màxima intensitat, s'espera un descens tèrmic abrupte d'entre 5 i 10 °C respecte a les temperatures preexistents, oferint una mica d'alleujament després de jornades de xafogor.

Àrees sota avís

Els mapes emesos per Meteocat ressalten en color taronja les comarques del sud de Tarragona, bona part de Barcelona, Lleida, Girona, el Berguedà, Osona, Solsonès, Vallès, Maresme i Baix Penedès. Aquest patró reflectirà perill en zones urbanes, prelitorals i de l'interior que requereixen una especial atenció a l'evolució en les pròximes 24–48 hores.

Impacte i recomanacions

Aquest episodi meteorològic planteja riscos concrets: els ruixats intensos poden provocar crescudes sobtades en rius com el Llobregat o el Ter, així com en rierols menors. L'aigua torrencial pot inundar carrers i túnels de drenatge lent, amb conseqüències directes en el trànsit i en l'entorn urbà. Les ràfegues de vent i calamarsades poden danyar mobiliari urbà, vegetació i línies elèctriques.

Es recomana a la població evitar desplaçaments innecessaris durant les hores crítiques (tarda-nit de divendres i dissabte). És fonamental no acostar-se a lleres, pendents i zones inundables. També revisar canals, desaigües i protegir vehicles en zones vulnerables pot ajudar a evitar sorpreses desagradables, així com cancel·lar plans a l'aire lliure. Un cop passat el pic d'inestabilitat, està previst que diumenge ofereixi una certa treva, encara que els models apunten a un nou augment tèrmic marcat per dies de calor intensa.