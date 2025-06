Catalunya marca tendència a Espanya: La conca interna i la de l’Ebre, referència

La situació dels embassaments a Espanya continua marcada per una tendència descendent generalitzada, tot i que mínima i sense invitació a la preocupació. El mapa hídric d'aquesta setmana reflecteix, un cop més, un descens a la majoria de les grans conques, amb caigudes notables en zones històricament sensibles com el Guadalquivir, Guadiana, Xúquer o Galícia Costa. Tanmateix, en aquest context de descensos generalitzats, la conca interna de Catalunya i, aquesta setmana, també la conca de l'Ebre, trenquen la tendència negativa i es posicionen com a autèntiques referències per al conjunt de l'Estat.

Evolució setmanal: Catalunya i l'Ebre, les excepcions positives

Les dades oficials actualitzades a l'11 de juny mostren que la conca interna de Catalunya arriba al 82,72% de la seva capacitat màxima, millorant sensiblement respecte al 81,83% de la setmana passada. Aquest augment, tot i que discret, és especialment significatiu en l'actual context nacional, on la immensa majoria d'embassaments tornen a perdre reserves per segona setmana consecutiva. Així doncs, mentre el gruix d'Espanya lluita amb pèrdues d'aigua embassada, Catalunya aconsegueix estabilitzar i, en molts casos, augmentar les seves reserves.

El cas de la conca de l'Ebre és igualment digne de menció. Aquesta setmana, els embassaments de l'Ebre arriben al 89,70%, una pujada apreciable des del 88,55% de fa set dies. Es tracta d'una dada especialment rellevant perquè, tot i que l'Ebre inclou també embassaments d'Aragó, La Rioja i Navarra, les aportacions catalanes han estat fonamentals per apuntalar aquest creixement. El comportament de l'Ebre i la conca interna catalana contrasta de manera nítida amb la resta del país.

| embalses.net

Comparativa per conques: contrastos accentuats

El Duero es manté en xifres molt elevades (91,75%), tot i que baixa lleugerament respecte al 92,17% de la setmana passada. També retrocedeixen el Tajo (85,09% respecte a 85,56%), Guadiana (69,36% respecte a 69,96%) i, de manera més marcada, el Guadalquivir (baixa al 58,77% des del 59,68%). El Xúquer també se'n ressent i cau al 62,61% respecte al 63,11% de la setmana anterior.

La situació més alarmant continua sent la de la conca del Segura, tot i que aquesta setmana ha aconseguit una lleu recuperació (31,23% respecte a 31,14%). La dada és tan baixa que, malgrat la petita millora, la conca continua en una situació d'emergència que condiciona la gestió agrícola i urbana al sud-est espanyol. Una cosa similar passa en altres conques andaluses com Guadalete-Barbate (53,36%) i Mediterrània Andalusa (57,07%), ambdues en mínims preocupants.

A la cornisa cantàbrica, la tendència també és a la baixa, tot i que amb percentatges encara elevats: Cantàbric Occidental (90,61%), Cantàbric Oriental (84,93%) i País Basc Interna (95,24%). Galícia Costa baixa fins al 73,68% (des del 75,73%).