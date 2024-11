Alerta en una ciutat catalana: No pots beure aigua de l'aixeta a alguns barris

Les pluges s'estan convertint aquests darrers dies en les grans enemigues de part de la societat espanyola. Tot i que sempre cal que caiguin precipitacions per erradicar la sequedat a què ens estem sotmetent els últims anys, l'aigua pot comportar també danys a la salut i a la integritat de les persones.

L'Ajuntament de Vallirana (Baix Llobregat) ha publicat un bàndol on declara l'aigua del municipi no apta per al consum a diferents barris del municipi a causa d'un nou episodi de terbolesa. El motiu, apunta el consistori, és l'efecte de les pluges intenses dels darrers dies, que han malmès la qualitat dels tres pous principals: Barquera 2, Barquera 3 i Can Ciruelo. Així, es prohibeix l'ús d'aigua de la xarxa per a qualsevol consum humà o animal, de manera que no es pot fer servir per beure, cuinar, elaborar aliments, netejar vaixella ni qualsevol higiene personal relacionada amb el rentat de dents o ferides obertes. Per compensar-ne la restricció, l'Ajuntament ha activat un servei de camions cuba.

Segons el consistori, la terbolesa no compromet l'ús de l'aigua per rentar roba i higiene que no impliqui ingesta d'aigua, per la qual cosa segueix podent-se utilitzar per estar-hi tasques. Tot i això, és d'àmplia necessitat estar pendents i no cometre la distracció de consumir-la de cap manera, ja que pot provocar alguns danys en la nostra salut.

| ACN

Què podria passar si la consumim?

Consumir aigua en mal estat pot causar greus problemes de salut, especialment si la terbolesa és elevada. La terbolesa a l'aigua implica la presència de partícules suspeses, com sediments, minerals, matèria orgànica, i fins i tot microorganismes que poden ser perjudicials. Aquest tipus de contaminació afecta la claredat de l'aigua i dificulta el procés de desinfecció, ja que les partícules interfereixen amb l'acció d'agents com el clor i en disminueixen l'efectivitat.

La presència de microorganismes en aigües tèrboles augmenta el risc de malalties gastrointestinals com diarrea, gastroenteritis i infeccions bacterianes i parasitàries. Alguns patògens, com l'Escherichia coli o el Cryptosporidium, poden provocar malalties greus, sobretot en persones amb sistemes immunològics compromesos, com ara nens, ancians o persones amb malalties cròniques.

A més, la ingestió prolongada d'aigua amb alta terbolesa pot influir en l'absorció de minerals importants per a l'organisme i causar efectes secundaris a llarg termini, afectant òrgans com el fetge o els ronyons. Per això, és fonamental assegurar-se que l'aigua estigui tractada adequadament i que no presenti indicis de terbolesa abans de consumir-la, garantint que l'aigua sigui segura i compleixi els estàndards de qualitat sanitària.