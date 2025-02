Alerta: El canvi de temps que pronostica Roberto Brasero

per Iker Silvosa

Els dies de calma meteorològica estan a punt d'arribar a la seva fi. Després de jornades en què el temps semblava anticipar l'arribada de la primavera, un gir de 180 graus està a punt de marcar un canvi dràstic en el panorama meteorològic. Roberto Brasero, expert en meteorologia i presentador del Temps a Antena 3, ha advertit sobre l'arribada d'un front fred que modificarà completament la situació actual. Aquest fenomen portarà amb si un descens tèrmic significatiu, pluges intenses en diverses regions i fins i tot la possibilitat de tempestes i calamarsa en punts concrets del país.

Un canvi radical en la meteorologia

Durant els últims dies, les temperatures han estat més càlides de l'habitual per a aquesta època de l'any, amb màximes que han superat els 22ºC en algunes zones del sud-est peninsular i Canàries. No obstant això, aquest escenari està a punt de canviar de manera contundent. Segons els models meteorològics, un front fred començarà a avançar per la península, alterant completament l'estabilitat que s'havia experimentat fins ara.

| Pexels, Oleg Magni

La jornada d'avui marcarà l'inici d'aquest canvi, amb pluges que s'aniran desplaçant des de la franja central de la península cap a l'est. Brasero adverteix que aquestes precipitacions seran persistents i que algunes regions experimentaran fins i tot tempestes amb calamarsa. El front també portarà amb si nevades en cotes superiors als 1500 metres a les muntanyes de la meitat oriental peninsular.

On i quan arribaran les pluges?

D'acord amb la previsió de Roberto Brasero, la distribució de les precipitacions serà desigual al llarg del territori espanyol. Mentre que a la zona centre s'espera que la pluja cessi relativament aviat, a l'est peninsular i Balears el front tindrà major incidència. Les regions més afectades per aquestes precipitacions seran: Cantàbric oriental, La Rioja, Aragó, Catalunya, Comunitat Valenciana (nord) i Illes Balears.

En aquestes zones, les pluges podran ser persistents i, en alguns casos, anar acompanyades de tempestes. En el cas de l'arxipèlag balear, es preveu que el fenomen vingui acompanyat de calamarsa, especialment al sud de les illes. D'altra banda, a l'oest peninsular la situació serà completament diferent. Després de dies de pluges constants, l'arribada del front fred provocarà l'obertura de clars i una treva en les precipitacions, excepte a l'oest de Galícia, on podrien registrar-se algunes pluges residuals.

Descens de temperatures i nevades

Juntament amb les pluges, el pas del front fred portarà amb si una baixada generalitzada de les temperatures. Aquest descens serà especialment notable a la meitat nord i centre peninsular, on la diferència amb els valors actuals es farà evident. En canvi, al sud-est peninsular i a Canàries, les temperatures seguiran sent relativament suaus, amb màximes que encara podrien superar els 22ºC.

A més, a les muntanyes de la meitat oriental peninsular, l'arribada de l'aire fred afavorirà l'aparició de nevades per sobre dels 1500 metres. Això significa que estacions d'esquí i zones d'alta muntanya rebran un nou aport de neu, una cosa positiva per a la temporada hivernal i els sectors turístics d'aquestes àrees.

Recomanacions davant el canvi de temps

Davant aquest canvi meteorològic, és recomanable estar atents a les actualitzacions de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) i d'experts com Roberto Brasero. Algunes precaucions a tenir en compte inclouen:

Preparar roba d'abric davant la baixada de temperatures

Prestar especial atenció a les alertes meteorològiques si es resideix a les zones afectades per pluges intenses o tempestes

Planificar desplaçaments amb antelació, ja que la presència de pluja i possibles nevades podria afectar la circulació en carretera

Aquest gir meteorològic ens recorda que l'hivern encara no ha dit la seva última paraula i que, encara que la primavera sembla estar a la volta de la cantonada, encara queden episodis d'inestabilitat per davant.

Per seguir l'evolució d'aquest front fred i els seus efectes en cada regió, es recomana estar atents als butlletins meteorològics i seguir les actualitzacions en els canals oficials. Sens dubte, un canvi de temps que marcarà la segona meitat de febrer i que podria portar més sorpreses en els pròxims dies.