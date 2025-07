Agost ens rep amb pluges intenses: 9 comarques en alerta aquest divendres

Agost asoma amb un canvi de ritme a l’atmosfera catalana. L’estiu, que fins ara ha regalat dies plàcids i molt sol, encara que també pluges, introdueix un matís diferent a la seva banda sonora. Hi ha un ambient més humit a l’aire i una llum que sembla anticipar alguna cosa més que calor. Molts miren al cel buscant senyals, preguntant-se si l’estabilitat es mantindrà en ple inici del mes més calorós de l’any.

L’avís oficial: alerta groga a 9 comarques del nord-est

El Servei Meteorològic de Catalunya, Meteocat, ha llançat un advertiment molt clar per a aquest divendres. Nou comarques del nord-est estan sota avís de situació meteorològica de perill per pluges intenses. El risc, encara que no extrem, és suficient perquè la jornada no passi desapercebuda. L’alerta afecta Berguedà, Ripollès, Osona, Lluçanès, la Garrotxa, la Selva, el Gironès, el Pla de l’Estany i el Baix Empordà.

Entre les dues i les vuit de la tarda, el radar estarà especialment atent a l’evolució dels núvols. Les previsions apunten a ruixats d’intensitat variable, capaços de superar els 20 mm en només mitja hora. El grau de perill marcat pel Meteocat és 1 sobre 6, és a dir, el nivell més baix de l’escala, però suficient perquè els municipis afectats hagin d’estar atents.

| Meteocat

Ruixats, tempestes i calamarsa: el que pot passar al nord-est

La situació meteorològica és força clara. El divendres comença amb sol i cels tranquils a gairebé tot Catalunya. Però a mesura que el rellotge avança i ens acostem al migdia, el paisatge comença a canviar a l’interior de la meitat est. Els núvols van guanyant volum i color. L’atmosfera es carrega i, a poc a poc, apareixen els primers ruixats, que aviat esdevenen protagonistes al Pirineu oriental i el Prepirineu.

El Meteocat avisa que aquests episodis poden anar acompanyats de tempesta elèctrica i fins i tot de calamarsa o pedra de petita mida. El més cridaner serà la intensitat: encara que la majoria de pluges seran de caràcter feble o moderat, no es descarta que puntualment puguin ser més fortes. En alguns punts, especialment d’Osona, la Garrotxa o el Baix Empordà, un xàfec sobtat pot alterar la tranquil·litat de la tarda.

Les quantitats de pluja acumulada no seran especialment abundants, excepte en focus molt concrets. De tota manera, l’aigua arribarà de forma molt irregular: pot descarregar amb força en una població i amb prou feines mullar el terra a la localitat veïna.

Un divendres de contrastos: sol i calor a la resta del territori

Mentre el nord-est es prepara per a una tarda moguda, la resta de Catalunya seguirà immersa en la calma estiuenca. A Ponent, el sud i bona part del litoral, el sol serà el gran protagonista. Els termòmetres continuaran marcant valors en ascens, especialment a Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre. La humitat a l’aire serà baixa i la calor es farà notar, sobretot a les hores centrals del dia.

Aquesta dualitat d’escenaris és una mostra clara de com la meteorologia mediterrània pot variar molt en pocs quilòmetres. Per a qui viatgi o es desplaci durant el divendres, no estarà de més consultar el radar en temps real i no confiar-se per la imatge del matí.