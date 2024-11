10 comarques en perill per fortes ratxes de vent a partir de la matinada

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de situació meteorològica de perill per vent. Aquest avís afecta 10 comarques del territori català, amb un nivell d'alerta de 2 sobre 6. Segons les previsions, les ratxes de vent podrien superar els 20 metres per segon a les zones més exposades.

L'episodi començarà dimecres a la matinada, concretament des de la 1:00 fins a les 13:00 hores, hora local (TU+1). Les ratxes de vent més intenses s'esperen a partir de la matinada i continuaran fins dimecres al matí. Les comarques de l'oest de Catalunya seran les més afectades segons els mapes proporcionats per Meteocat.

Una alerta moderada però seriosa

El nivell d'alerta 2 indica un risc moderat, tot i que les condicions poden variar segons l'evolució del fenomen meteorològic. A l'avís, Meteocat destaca que el vent provindrà del component oest, cosa que amplifica el risc a les zones muntanyoses i àrees menys protegides.

| Getty Images Signature

Tot i que el perill és moderat, no es descarta un possible impacte en infraestructures, transport i serveis bàsics a les àrees afectades.

Impacte regional del vent

El mapa publicat per Meteocat identifica una distribució geogràfica del vent classificada com a “extensa”. Això vol dir que el fenomen tindrà un abast important, però sense arribar a generalitzar-se per tot el territori català.

Les zones afectades estaran concentrades en regions concretes on la intensitat del vent pot ser més gran. Les 10 comarques en qüestió afectades són el Baix Camp, l'Alt Camp, el Tarragonès, el Baix Penedès, el Garraf, l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Barcelonès.

Les dades facilitades pel Servei Meteorològic també assenyalen que el vent es podria reactivar a partir de la tarda de dimecres. Això marcaria l'inici d'un nou episodi que podria estendre l'afectació fins dijous. Es recomana especial precaució en els desplaçaments durant les hores de més intensitat del vent.

Consells per prevenir danys

En situacions com aquesta, les autoritats recomanen assegurar objectes que puguin ser desplaçats pel vent. També és important evitar transitar a prop d'arbres, cartells publicitaris o estructures inestables que puguin representar un risc. Tot i que el grau de perill no és crític, és fonamental seguir les recomanacions de protecció civil i estar atents a les actualitzacions meteorològiques.

A més, els conductors han d'extremar precaucions a carreteres exposades al vent. Vehicles de grans dimensions, com ara camions o autobusos, són especialment vulnerables en aquestes circumstàncies. També s'aconsella limitar les activitats a l'aire lliure a les zones més afectades.

Una situació en evolució

L'episodi de vent serà monitoritzat constantment pels serveis meteorològics i d'emergència. El nivell de perill es podria actualitzar si les condicions canvien. Meteocat actualitza regularment les seves previsions a la seva pàgina web i xarxes socials, oferint informació detallada i mapes actualitzats per facilitar-ne la prevenció.

La col·laboració ciutadana serà clau per minimitzar l'impacte d'aquest fenomen meteorològic. Les ratxes de vent no només poden provocar danys materials, sinó també suposar un risc per a la seguretat de les persones. Per això, seguir les recomanacions i mantenir-se informat serà essencial en les properes hores.