Oficial: Protecció Civil activa una alerta que afecta mitja Catalunya

Protecció Civil de Catalunya té la responsabilitat de coordinar i gestionar els diferents plans d'emergència per garantir la seguretat de la població catalana davant de situacions de risc. Entre els plans més destacats hi ha l'INUNCAT, dissenyat per prevenir i actuar davant d'inundacions.

El NEUCAT, que aborda els riscos associats a nevades i gelades; i l'INFOCAT, que s'activa davant d'incendis forestals. Aquests plans inclouen mesures preventives, protocols d‟actuació durant l'emergència i estratègies de recuperació després de l'incident. A més, compten amb un sistema d'alertes que permet informar la ciutadania sobre el nivell de risc a cada moment.

Un altre conjunt important de plans abasta emergències tecnològiques i químiques, com el PLASEQCAT, específic per a accidents a la indústria química. O el TRANSCAT, enfocat en el transport de mercaderies perilloses. Protecció Civil també gestiona plans com el PROCICAT, dissenyat per a emergències en la protecció civil, i el VENTCAT, que s'activa davant de forts vents.

| Protecció Civil

El pla que s'ha activat en aquesta ocasió

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla per vents forts (Ventcat). Davant la previsió de ratxes que poden superar els 72 quilòmetres per hora a bona part del territori central i sud.

L'episodi començarà aquesta matinada i es pot allargar fins dimecres a la nit. Concretament, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l'avís per perill moderat durant la matinada.

A les comarques de l'àrea metropolitana com el Vallès Occidental i el Baix Llobregat, la zona del Penedès i part de Tarragona. Durant el matí i fins a les 18.00 hores les comarques a nivell moderat augmentaran cap a zones com Segrià, Garrigues, Pla d'Urgell, Urgell o Segarra.

L'avís que ja ha publicat el Meteocat

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat l'alerta meteorològica de perill moderat (nivell 2/6) per vents forts que afectaran diverses comarques del territori aquest dimecres 20 de novembre.

Segons el comunicat, s'esperen ratxes de vent superiors als 20 m/s, especialment durant la franja horària compresa entre la matinada (01.00 h) i les 20.00 h.

El mapa facilitat per Meteocat mostra que el fenomen tindrà una distribució extensa a Catalunya, concentrant-se principalment a zones de l'interior i algunes àrees costaneres. La previsió indica que el vent procedirà del component oest, cosa que podria provocar unes condicions adverses per al transport, activitats a l'aire lliure i la seguretat general.

A més, Meteocat detalla com evolucionarà el risc al llarg del dia. Les primeres hores del matí i el migdia seran especialment crítiques, amb àmplies zones sota alerta. Es recomana extremar precaucions i seguir les actualitzacions oficials per evitar incidents.

Aquests tipus d'episodis, habituals en aquesta època de l'any, posen de manifest la importància d'estar informats davant de fenòmens meteorològics adversos que afecten la normalitat a Catalunya.