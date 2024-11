Avís oficial de l'AEMET: El SMS fals per treure't diners aprofitant la DANA

Les greus inundacions provocades per la DANA a la Comunitat Valenciana han deixat un impacte devastador, amb centenars de morts i milers de persones afectades, moltes de les quals ho han perdut tot. La tragèdia ha despertat una onada de solidaritat per part dels ciutadans, que han mostrat el seu suport a través de donacions i ajuda directa a les àrees més perjudicades. Tot i això, aquesta situació també ha cridat l'atenció de persones sense escrúpols, que busquen aprofitar-se del dolor i la vulnerabilitat de les víctimes i els seus familiars mitjançant estafes i enganys.

Un dels mètodes de frau que ha començat a circular els darrers dies és l'enviament de missatges de text (SMS) que es fan passar per l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). En una piulada recent, l'AEMET va alertar els ciutadans sobre aquests missatges falsos que estan arribant a diversos usuaris, advertint que ells mai envien SMS i que qualsevol missatge d'aquest tipus, especialment si inclou enllaços sospitosos, és una estafa. “AEMET MAI ENVIA SMS”, diu el tuit. La institució també emfatitza que en cas de rebre un missatge similar, no s'ha d'obrir l'enllaç inclòs, ja que aquests missatges busquen enganyar els usuaris per robar la informació o fins i tot els diners.

L'estratègia d'aquests estafadors consisteix a enviar un missatge que sembla provenir d'AEMET, alertant sobre una suposada tempesta severa a la regió de l'usuari i demanant que descarregueu una aplicació mitjançant un enllaç. Aquest enllaç redirigeix a una pàgina falsa, que no té cap relació amb l'AEMET, i que pot demanar dades personals o fins i tot demanar pagaments. És un mètode força recurrent a les estafes digitals, on els delinqüents utilitzen tàctiques d'enginyeria social per guanyar-se la confiança de les persones i fer que aquestes segueixin les instruccions sense qüestionar-se'n l'autenticitat.

No obriu mai enllaços en un SMS sense estar segurs

L'AEMET recalca en el comunicat que la seva aplicació oficial només es pot descarregar a les botigues oficials, com Google Play Store i App Store, i que en cap cas envia missatges de text amb enllaços. Aquest tipus d'advertiments són importants, especialment en moments d'emergència, quan les persones busquen informació actualitzada sobre el clima i podrien confiar en aquests missatges a causa de la situació crítica que enfronten. En aquest context, és essencial verificar sempre les fonts i no obrir enllaços ni proporcionar dades personals sense estar completament segurs de la legitimitat del missatge.

Aquest tipus de fraus digitals s'han tornat més comuns en els darrers anys, i no només afecten persones vulnerables o d'edat avançada. Els delinqüents aprofiten qualsevol situació d'emergència per intentar estafar, des de desastres naturals fins a pandèmies, buscant manipular les emocions de les víctimes per obtenir beneficis econòmics. Per això, és fonamental que els usuaris estiguin informats i alertes, especialment en moments en què circula tanta informació i la incertesa pot ennuvolar el judici.

La recomanació de l'AEMET i de les autoritats en general és clara: no obrir enllaços de missatges de text de fonts desconegudes, no descarregar aplicacions fora de les botigues oficials i, en cas de dubte, verificar sempre la informació a la pàgina oficial de l'organització o institució corresponent. En aquest cas, l'AEMET disposa de canals oficials de comunicació, com ara la seva pàgina web i les xarxes socials, on publiquen totes les actualitzacions sobre fenòmens meteorològics i alertes en temps real.