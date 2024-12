Alerta vermella de l'AEMET amb vistes al cap de setmana: 'Arriba...'

La tardor ens deixa climes i fenòmens molt variats, i el darrer cap de setmana de l'estació no serà l'excepció. Des de dies assolellats fins a temporals de vent i pluja, el temps ha estat marcant el ritme de les nostres jornades. Ara, mentre ens preparem per rebre l'hivern, el cel promet ser protagonistes una vegada més, aquesta vegada amb un marcat descens de temperatures i neu a bona part d'Espanya.

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha emès una alerta vermella per intenses nevades que afectaran diverses regions del país aquest cap de setmana. Les precipitacions es concentraran a zones de muntanya i a cotes relativament baixes. S'espera que les primeres nevades arribin dissabte a la matinada i s'intensifiquin al llarg del dia, afectant principalment regions del nord i del centre peninsular. A localitats com Lleó, Burgos i Sòria, la cota de neu baixarà fins als 800 metres, amb acumulacions que podrien superar els 20 centímetres en algunes àrees.

Al sistema central, la cota de neu es mantindrà al voltant dels 1.000 metres, afectant províncies com Àvila i Segòvia. Al Pirineu, la situació serà més severa, amb acumulacions previstes de fins a 50 centímetres per sobre dels 1.200 metres. Aquest escenari posa en alerta comunitats com Aragó, Navarra i Catalunya, on les carreteres secundàries podrien quedar bloquejades.

L'AEMET ha destacat que aquesta situació no arribarà a la magnitud del temporal Filomena del 2021, però adverteix que la combinació de neu, vent i temperatures extremadament baixes podria dificultar la mobilitat. Diumenge, la situació començarà a millorar lleugerament, encara que es continuaran registrant nevades en punts elevats del nord-oest peninsular.

Canvis també als termòmetres

A més de les nevades, les temperatures continuaran baixant a gran part del país. A ciutats com Madrid, la mínima arribarà als -2 graus, mentre que a la Meseta Nord podria baixar fins als -6 graus. Les gelades seran generalitzades, afectant fins i tot zones més al sud, com Castella-la Manxa, on s'esperen mínimes properes als -4 graus.

L'AEMET recomana extremar la precaució, especialment a les carreteres. Abans de viatjar, cal revisar l'estat de les vies i equipar els vehicles amb cadenes o pneumàtics d'hivern. En cas de desplaçaments, s'aconsella portar mantes, aigua i un kit bàsic d'emergència davant de possibles embussos.

Per als que optin per quedar-se a casa, l'AEMET suggereix estar atents als butlletins meteorològics i evitar activitats a l'aire lliure a zones de risc. A més, es recomana vigilar la calefacció i prendre mesures per evitar el malbaratament d'energia, com ara tancar portes i finestres adequadament. Aquest cap de setmana, les estacions d'esquí podrien ser un dels pocs beneficiats del temporal. Amb les primeres nevades significatives de la temporada, llocs com Formigal, Baqueira Beret i Sierra Nevada esperen rebre una important afluència de visitants.