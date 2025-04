L'AEMET adverteix: Les zones de Catalunya en alerta per pluges aquest dilluns

per Iker Silvosa

La Setmana Santa ha començat amb un temps particularment revoltat, obligant a modificar plans i a mantenir-se atents a les alertes meteorològiques. Encara que molts esperaven gaudir d'aquests dies festius amb un clima primaveral, les previsions han dibuixat un escenari molt diferent.

Zones afectades per les pluges

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha decretat alertes grogues aquest dilluns per a diverses àrees de Catalunya a causa de pluges intenses i tempestes localment fortes. Les zones més afectades són el Prepirineu de Barcelona i el Pirineu de Girona, així com les depressions centrals de Tarragona i Lleida.

Al Prepirineu de Barcelona i al Pirineu de Girona, es preveu que entre les 15:00 i les 21:59 hores d'aquest dilluns, es puguin acumular precipitacions de fins a 20 mm en només una hora. A més a més, aquestes pluges podrien venir acompanyades per tempestes ocasionals, cosa que augmenta la complexitat de les condicions meteorològiques i obliga a prendre precaucions addicionals.

D'altra banda, a les depressions centrals de Tarragona i Lleida, l'alerta s'activa des de les 16:00 fins a les 21:59 hores, amb acumulacions de fins a 15 mm en una hora. Aquí, a més del risc de pluges fortes, es preveu també la possibilitat de tempestes amb calamarsa menuda i ràfegues de vent intenses, que podrien complicar encara més el panorama.

Recomanacions davant l'alerta groga

Davant d'aquests avisos, les autoritats han recomanat extremar les precaucions, especialment en carreteres i àrees a l'aire lliure. La pluja intensa pot reduir considerablement la visibilitat i augmentar el risc d'accidents, especialment en zones de muntanya i vies secundàries. Per això, és aconsellable consultar contínuament les previsions meteorològiques actualitzades i evitar desplaçaments innecessaris.

Així mateix, Protecció Civil recorda la importància d'assegurar finestres i elements exteriors en habitatges per prevenir accidents per ràfegues fortes de vent o possibles episodis de calamarsa, que podrien danyar objectes no assegurats.

Setmana Santa marcada per la inestabilitat

Aquest panorama d'inestabilitat climàtica no sembla limitat al dia d'avui. Les previsions apunten a una Setmana Santa passada per aigua, amb possibles episodis similars durant els pròxims dies. Això condiciona enormement els plans turístics i familiars, especialment en destinacions com la costa i les àrees muntanyoses, habitualment molt visitades durant aquestes dates.

La pluja durant la Setmana Santa no és una cosa completament inusual, encara que aquesta vegada les precipitacions arriben en moments puntuals i amb més intensitat, cosa que requereix mesures preventives més estrictes per part de visitants i residents locals.

Aquest tipus d'episodis reforcen la necessitat d'una planificació adequada i una comunicació efectiva per part dels serveis meteorològics i les autoritats locals. L'experiència acumulada en situacions anteriors similars permet actuar amb rapidesa i eficàcia, minimitzant els riscos per a la població.