Avís urgent de Jorge Rey: Pluges torrencials i neu

per Iker Silvosa

Jorge Rey, un dels meteoròlegs més populars a Espanya gràcies a les seves previsions precises i la seva carismàtica manera d'informar sobre el temps, ha llançat un avís urgent que afecta directament la pròxima Setmana Santa. A través del seu canal oficial de YouTube, Rey ha advertit sobre l'arribada imminent de pluges torrencials, tempestes fortes i fins i tot la possibilitat de nevades.

Tot i que l'expert va desmentir alguns titulars alarmistes i va demanar calma, també va assenyalar clarament que s'acosten dies de gran inestabilitat meteorològica. "Segons afirmen alguns meteoròlegs, aquesta pròxima Setmana Santa no hi haurà on amagar-se a causa de la previsió de tempestes i fins i tot neu", va advertir Rey, aclarint immediatament que aquestes situacions conviuran també amb períodes de sol que permetran gaudir parcialment de les vacances.

| NUPEC

Des d'ahir, dissabte 12, la borrasca Oliver és protagonista amb precipitacions importants que ja van afectar principalment el nord peninsular, el centre i fins i tot àrees del sud, encara que amb menor intensitat al Llevant. No obstant això, serà avui diumenge quan les pluges prendran encara més rellevància en regions com Balears, mentre que a València i Múrcia les precipitacions seran menys notòries. Jorge Rey també va destacar que Canàries experimentarà pluges febles durant el cap de setmana, que tendiran a desaparèixer progressivament.

El veritable avís urgent se centra en el que passarà a partir del pròxim dilluns. Segons Rey, "del dilluns al dimecres les acumulacions d'aigua seran bastant destacades". Inicialment, Balears i el Mediterrani oriental seguiran afectats, encara que amb tempestes que perdran força, mentre que Andalusia i les Castelles notaran un alleujament momentani en les precipitacions.

No obstant això, el dimarts serà un dia clau, ja que una nova massa humida reforçarà les tempestes especialment en zones del nord i centre peninsular, però també en punts del sud. "Les tempestes es reforcen, especialment a Castella-la Manxa, Madrid i Castella i Lleó", va afirmar Rey.

🟠 Lluvias TORRENCIALES y NIEVE: Así empieza la Semana Santa en estas ZONAS ⛈️❄️

Nevades a l'abril?

Però sens dubte, el més cridaner del pronòstic és la possibilitat de nevades en ple abril. Jorge Rey va indicar que "ciutats com Àvila i Segòvia podrien veure neu durant la matinada del dimarts 15 al dimecres 16". Aquesta situació vindrà acompanyada per temperatures més fresques que contrastaran notablement amb l'ambient primaveral típic de la Setmana Santa.

A partir del dijous 17, la incertesa meteorològica creix. Alguns models preveuen que fronts atlàntics portin pluges significatives a Galícia, Astúries i Lleó, podent avançar cap a l'interior peninsular en dies clau com Dijous i Divendres Sant. Altres models, en canvi, suggereixen que les pluges només fregaran l'àrea cantàbrica, limitant el seu impacte.

"Com ja anunciaven les cabanyueles, el Cantàbric rebrà inevitablement precipitacions", va afirmar Jorge Rey, insistint en la importància de seguir les actualitzacions durant aquests dies crucials. El dubte principal rau en si aquests fronts atlàntics aconseguiran endinsar-se significativament cap a zones més centrals de la península.