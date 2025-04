Avís urgent Meteocat: Més de mitja Catalunya en risc per pluja intensa des de ja

El cap de setmana avança amb calma aparent, però darrere d'un cel que es cobreix de núvols, s'amaga un avís urgent emès pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Un canvi significatiu en les condicions climàtiques podria trastocar els plans de qui gaudeix d'activitats a l'aire lliure o simplement té pensat desplaçar-se per carretera en les pròximes hores. Què està passant exactament en els cels catalans?

Segons l'última actualització proporcionada per Meteocat, s'estableix un grau de perill màxim de 2 sobre 6 en bona part de Catalunya a causa de pluges intenses, la qual cosa implica una situació moderada, però significativa, de risc meteorològic. L'alerta, que entra en vigor des d'aquest diumenge 13 d'abril a les 14:00 hores fins al dilluns 14 d'abril a les 20:00 hores, destaca per la intensitat de les precipitacions previstes: més de 20 mm en tan sols 30 minuts.

| ACN, XCatalunya, Accountanz

Comarques en alerta

Les comarques afectades abasten una gran part del territori català, especialment durant la jornada del diumenge. Entre elles es troben regions tan importants com el Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Anoia, Bages, Osona i Gironès, a més de la pràctica totalitat de les comarques de Girona, àmplies zones del nord de Barcelona i la Catalunya Central.

A mesura que avanci la jornada del dilluns, l'alerta disminuirà significativament en extensió, encara que no en intensitat. Es concentrarà especialment en àrees com Osona, Berguedà i el Ripollès, on la pluja seguirà fent acte de presència de forma intensa, puntual i acompanyada per fenòmens tempestuosos i possiblement, segons indica Meteocat, d'episodis locals de calamarsa o calabruix.

Per què aquestes pluges intenses?

Aquest episodi està relacionat amb l'arribada d'una pertorbació procedent de l'Atlàntic, que està generant inestabilitat atmosfèrica en creuar el territori català. La combinació de l'aire fred en altura amb un augment significatiu de la humitat en superfície a causa de l'entrada d'aire marítim està creant condicions ideals perquè es formin ruixats intensos i tempestes elèctriques en curts períodes de temps.

Es recomana especialment precaució en zones urbanes i carreteres, ja que aquests episodis poden provocar acumulacions ràpides d'aigua, dificultant la circulació i augmentant el risc d'accidents. Així mateix, el perill d'inundacions sobtades en àrees urbanes, baixos i aparcaments subterranis s'incrementa considerablement durant episodis d'alta intensitat de pluja com el que s'espera durant les pròximes hores.

Davant aquesta situació meteorològica, és aconsellable limitar desplaçaments innecessaris, assegurar portes i finestres per evitar possibles danys per fortes ràfegues de vent associades a les tempestes i allunyar-se de rius i rieres que podrien patir augments sobtats del cabal. A més, mantenir-se informat sobre l'evolució del temps a través de fonts oficials com Meteocat serà clau per garantir la seguretat personal i evitar riscos innecessaris.

Catalunya viurà, per tant, unes hores de temps complicat, que exigeixen atenció i precaució a parts iguals. Encara que l'episodi serà breu, els seus efectes poden ser notables, per la qual cosa mantenir-se alerta serà fonamental.