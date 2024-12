Administració de Loteria de Girona que dona un cinquè premi... i no és la primera vegada

El primer cinquè premi de la rifa de Nadal del 2024, el 37876, no s'ha fet esperar i ha sortit del bombo poc després de començar el sorteig -que com és ja tradició es fa al Teatro Real de Madrid a partir de les nou i quart del matí cada 22 de desembre-. La sort ha caigut a Girona, on l'administració Loteria Merche, ubicada al número 14 del carrer Ultònia, ha repartit una sèrie premiada amb 60.000 euros totals i 6.000 el dècim.

“Es va posar a la venda al novembre i s'han venut tots a la finestreta”, expliquen els administradors Carlos i Andreu Voz, que diuen que no s'ho esperaven i que “donar un premi és la recompensa a tota la feina feta”. El 2021, aquesta administració ja va repartir una sèrie del primer premi del Niño.

A la venda des de novembre

Segons han explicat, el número premiat “es va posar a la venda al novembre i s'han venut tots a la finestreta, de forma repartida entre diversos clients”. No saben qui són els premiats i, de moment, ningú s'ha posat en contacte amb l'administració, que ha obert aquest matí una estona per celebrar el premi. “Que hagi tocat la rifa de Nadal aquí és la recompensa a tota la feina feta”, afirmen els germans, que diuen que no saben si el Nadal que ve vendran més números, però que esperen “mantenir el ritme d'aquest Nadal”.



Cap a les onze del matí, i davant la mirada d'alguns curiosos que passejaven per davant i s'adonaven que la rifa de Nadal havia caigut a Girona, els germans Voz han destapat una ampolla de cava per celebrar aquest premi i ruixar l'administració. Del vidre d'entrada a la loteria penja ara el cartell de “5è premi, venut aquí”.

Loteria Merche

Loteria Merche és un negoci familiar, que des del 2012 regenten colze a colze els germans Carlos i Andreu Voz. L'administració la va obrir primer la seva àvia i després va passar a mans de la seva mare, qui va poder repartir diversos premis de la rifa de Nadal. Per als germans, aquesta ha estat la primera vegada. “És molt emocionant”, explica Carlos Voz, que diu que el 2021 van repartir una sèrie del primer premi del Niño, però encara no havien repartit res de la rifa de Nadal.



A més d'esquitxar Girona, el 37876 s'ha venut principalment a Elche (Alacant), on s'han repartit 140 sèries, i a Tazacorte (Santa Cruz de Tenerife), on s'han venut sèries. També s'han venut sèries a Alacant, Lugo, Alcalà de Henares, San Pedro del Pinatar, València i Zamora. De Catalunya, també ha tocat a Sort, on s'ha repartit una altra sèrie.