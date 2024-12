Més de 2 milions d'euros en un cinquè premi del Gordo en una localitat catalana

per Mireia Puig

La Loteria de Nadal 2024 continua repartint alegries i somnis complerts. Aquest any, un dels cinquens premis ha generat una onada d'entusiasme, especialment en una destacada localitat catalana que ha vist com la seva sort es multiplicava de manera espectacular. Amb una quantitat que supera els dos milions d'euros, aquest premi es converteix en un dels més significatius dins dels premis intermedis del sorteig més esperat de l'any.

Un cinquè premi a Barcelona

Aquest cinquè premi, identificat amb el número 45456, ha deixat una empremta inesborrable a Barcelona, la capital de Catalunya. Amb la venda de 38 sèries a la capital catalana, el premi total ascendeix a més de 2 milions d'euros. Cada sèrie d'aquest premi està dotada amb 60.000 euros, cosa que significa que els afortunats posseïdors d'aquestes sèries han vist materialitzada una de les seves majors il·lusions nadalenques.

| RTVE, Dean Drobot, XCatalunya

L'impacte econòmic d'aquest premi a Barcelona és considerable. Més enllà de la quantitat, l'emoció que genera un premi d'aquesta magnitud en una ciutat tan vibrant i plena de vida és indescriptible. Els residents de Barcelona han demostrat una vegada més la seva confiança en la Loteria de Nadal com una tradició que uneix la comunitat i ofereix esperança en dates tan assenyalades.

Distribució geogràfica del premi

Encara que el focus principal d'aquesta notícia és Barcelona, és important destacar l'àmplia distribució del número 45456 en altres localitats d'Espanya. El número afortunat s'ha venut principalment a Las Palmas de Gran Canaria, amb 92 sèries, i a Baza (Granada), amb 60 sèries. A més, s'han registrat vendes a Las Palmas de Gran Canaria, on s'han venut tres sèries addicionals.

Aquest repartiment geogràfic demostra la popularitat i l'abast nacional de la Loteria de Nadal. No obstant això, per a la comunitat catalana, el fet que una localitat tan significativa com Barcelona hagi venut una quantitat considerable de sèries subratlla la rellevància d'aquest premi a la regió.

| TVE, XCatalunya

Impacte econòmic i social a Barcelona

La recepció d'un premi de més de 2 milions d'euros té múltiples implicacions per a Barcelona. En primer lloc, proporciona un alleujament econòmic significatiu per a les famílies afortunades, permetent-los afrontar despeses nadalenques, realitzar inversions personals o simplement gaudir d'una merescuda recompensa després d'un any d'esforç.

La notícia del premi ha generat una onada de celebracions a Barcelona. Des de petits comerços fins a grans centres comercials, l'alegria s'ha contagiat en cada racó de la ciutat ja que a més d'aquest premi s'han repartit altres quarts i cinquens premis en altres zones de la ciutat. Xarxes socials han estat plenes de missatges de felicitacions, fotos dels guanyadors i relats de com aquest premi ha transformat les seves vides en tan sols un instant.