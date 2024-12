Administración de Lotería de Girona que da un quinto premio... y no es la primera vez

El primero quinto premio de la rifa de Navidad del 2024, el 37876, no se ha hecho esperar y ha salido del bombo al poco de empezar el sorteo -que como es ya tradición se hace al Teatro Real de Madrid a partir de las nueve y cuarto de la mañana cada 22 de diciembre-. La suerte ha caído a Girona, donde la administración Lotería Merche, ubicada al número 14 de la calle Ultònia, ha repartido una serie premiada con 60.000 euros totales y 6.000 el décimo.

“Se puso a la venta en noviembre y se han vendido todos a la ventanilla”, explican los administradores Carlos y Andreu Voz, que dicen que no se lo esperaban y que “dar un premio es la recompensa a todo el trabajo hecho”. El 2021, esta administración ya repartió una serie del primer premio del Niño.

A la venta desde noviembre

Según han explicado, el número premiado "se puso a la venta en noviembre y se han vendido todos a la ventanilla, de forma repartida entre varios clientes". No saben quién son los premiados y, de momento, nadie se ha puesto en contacto con la administración, que ha abierto esta mañana un rato para celebrar el premio.

A la venta desde noviembre

Según han explicado, el número premiado “se puso a la venta en noviembre y se han vendido todos a la ventanilla, de forma repartida entre varios clientes”. No saben quién son los premiados y, de momento, nadie se ha puesto en contacto con la administración, que ha abierto esta mañana un rato para celebrar el premio. “Que haya tocado la rifa de Navidad aquí es la recompensa a todo el trabajo hecho”, afirman los hermanos, que dicen que no saben si la Navidad que viene venderán más números, pero que esperan “mantener el ritmo de esta Navidad”.



Cerca de las once de la mañana, y ante la mirada de algunos curiosos que paseaban por delante y se daban cuenta que la rifa de Navidad había caído a Girona, los hermanos Voz han destapado una botella de cava para celebrar este premio y rociar la administración. Del vidrio de entrada a la lotería cuelga ahora el cartel de “5.º premio, vendido aquí”.

Lotería Merche

Lotería Merche es un negocio familiar, que desde el 2012 regentan codo con codo los hermanos Carlos y Andreu Voz. La administración la abrió primero su abuela y después pasó en manos de su madre, quien pudo repartir varios premios de la rifa de Navidad. Para los hermanos, este ha sido la primera vez. “Es muy emocionante”, explica Carlos Voz, que dice que el 2021 repartieron una serie del primer premio del Niño, pero todavía no habían repartido nada de la rifa de Navidad.



Además de salpicar Girona, el 37876 se ha vendido principalmente a Elche (Alicante), donde se han repartido 140 series, y a Tazacorte (Santa Cruz de Tenerife), donde se han vendido series. También se han vendido series en Alicante, Lugo, Alcalà de Henares, San Pedro del Pinatar, València y Zamora. De Cataluña, también ha tocado a Sort, donde se ha repartido otra serie.