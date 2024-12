Meteocat: Més comarques afectades per neu intensa a partir d'avui a les 7 de la tarda

La prealerta del pla NEUCAT segueix en augment amb el pas de les hores. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat les previsions de nevades per als pròxims dies, ampliant les comarques afectades. A partir d'aquest diumenge a les 19:00 hores i fins dilluns a la tarda, la neu serà protagonista a la Vall d’Aran, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Cerdanya.

Les autoritats han assenyalat que la cota de neu descendirà fins als 700 metres en alguns punts i es preveuen acumulacions de fins a 20 centímetres en zones per sobre dels 1.300 metres. Aquest episodi meteorològic complica la mobilitat a les comarques de muntanya i manté els serveis d'emergència en alerta màxima.

Nevades destacables i acumulacions significatives

El Meteocat adverteix que les precipitacions més intenses es registraran durant la nit de diumenge i les primeres hores de dilluns. En cotes altes, com les estacions d'esquí i els accessos a ports de muntanya, els gruixos de neu poden assolir nivells significatius, afectant tant la xarxa viària com les activitats a l'aire lliure.

| ACN

La combinació de neu i baixes temperatures augmenta el risc de formació de plaques de gel, especialment en zones ombrívoles o de trànsit reduït. Per això, es recomana extremar les precaucions als conductors i evitar desplaçaments innecessaris durant les hores de major incidència del temporal.

A més, les condicions de visibilitat podrien veure's notablement reduïdes per la intensitat de les nevades. Aquest fenomen complica no només la conducció, sinó també les tasques de rescat o manteniment en cas d'incidents.

Mobilitat afectada i recomanacions de seguretat

Davant aquesta situació, Protecció Civil insisteix en la necessitat de planificar els desplaçaments amb antelació i consultar l'estat de les carreteres abans de sortir. Les cadenes seran imprescindibles en nombrosos trams i es recomana portar roba d'abric, aliments i aigua en cas de quedar retinguts.

Per a aquells que resideixen o transiten per les zones més afectades, com la Vall d’Aran o el Pallars Sobirà, es recomana estar atents als avisos de les autoritats locals i no aventurar-se en activitats de muntanya sense l'equipament adequat. El risc d'allaus, encara que baix per ara, podria augmentar amb l'acumulació de neu en les pròximes hores.

| Wikipedia

Els equips d'emergències han activat protocols per garantir la seguretat en els accessos als municipis més aïllats. En cas que les condicions empitjorin, podrien produir-se restriccions en certs trams de carreteres secundàries o d'alta muntanya.

Un recordatori per actuar amb responsabilitat

L'increment de comarques afectades i la intensitat prevista de les nevades subratllen la necessitat d'actuar amb responsabilitat durant aquest episodi hivernal. Tant aquells que resideixen a les zones afectades com aquells que planegen visitar àrees muntanyoses han de prioritzar la seva seguretat i adaptar-se a les condicions climàtiques.

Les autoritats insisteixen que la millor manera d'evitar incidents és prevenir, planificar i mantenir-se informat. Amb la col·laboració de la ciutadania i la preparació adequada, es podrà minimitzar l'impacte d'aquest episodi de neu i garantir la seguretat de tothom.