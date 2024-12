Canvi brusc de temps a partir de dilluns: Els dos fenòmens que afectaran

per Sergi Guillén

Aquesta setmana ha estat marcada per la irregularitat en les temperatures a Catalunya; amb dies d'ambient agradable que han contrastat amb episodis de fred, vent i pluges esporàdiques. Aquesta variabilitat climàtica ha sorprès a molts, amb jornades que semblaven anunciar una tardor típica i altres que recordaven l'inici de l'hivern. En moltes zones, el vent ha estat protagonista, dificultant les activitats a l'aire lliure.

Les temperatures han oscil·lat considerablement, amb moments de sol que convidaven a passejar i altres de cels ennuvolats que portaven plugims. Al Pirineu, aquestes pluges s'han transformat en nevades lleugeres, anticipant el canvi dràstic que s'espera en els pròxims dies. Segons Meteocat, el cap de setmana mantindrà aquesta alternança, però a partir de dilluns les condicions canviaran radicalment.

L'inici de la setmana vinent estarà marcat per una important caiguda de les temperatures. El fred no arribarà sol, ja que també es preveu l'arribada de neu en punts del Pirineu i altres àrees d'alta muntanya. Aquest canvi brusc posarà fi als episodis tímids de pluges i donarà pas a un panorama més propi de l'hivern.

Cap de setmana tranquil abans del fred

Durant el dissabte i el diumenge, la situació meteorològica serà relativament estable. S'esperen intervals de núvols en gran part del territori, amb sol predominant a les comarques centrals i costaneres.

| Getty Images, sanjagrujic

No obstant això, l'extrem nord del Pirineu podria registrar algunes precipitacions aïllades, especialment el dissabte. Aquestes pluges seran febles i no causaran grans alteracions.

El diumenge, la situació serà molt similar, encara que amb més presència de sol al litoral. Les temperatures, en general, es mantindran dins de la mitjana per a aquestes dates. No obstant això, les nits continuaran sent fredes, especialment a les zones de muntanya.

Dos fenòmens destacats per al dilluns

El dilluns marcarà l'inici d'un canvi meteorològic important. Dos fenòmens principals afectaran el clima; sent el primer d'ells el descens brusc de les temperatures.

Una massa d'aire fred arribarà des del nord, provocant una caiguda generalitzada de les temperatures. En algunes zones, el mercuri baixarà entre 5 i 8 graus respecte al cap de setmana.

També tindrem neu al Pirineu i zones d'alta muntanya; ja que s'esperen nevades importants al Pirineu, amb cotes que podrien descendir fins als 1.200 metres. També hi ha possibilitat de neu en altres àrees d'alta muntanya, encara que de forma més moderada.

Aquest escenari obligarà a extremar les precaucions a les carreteres, especialment al nord de Catalunya. També es recomana estar atents als avisos de Meteocat per adaptar-se a aquestes noves condicions. El canvi de temps no només impactarà al Pirineu, sinó que també es farà notar a les ciutats, amb unes jornades fredes i cels variables.