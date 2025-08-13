Logo xcatalunya.cat
Un home amb una samarreta de ratlles vermelles i negres apareix en primer pla, amb un cel blau i un sol brillant al fons, acompanyat d'un termòmetre que indica temperatures altes i una icona d'advertència.
Jorge Rey ha llançat un advertiment inesperat | Getty Images, xcatalunya.cat, Instagram: @eltiempoconjr
Actualitat

'Assotarà Espanya': Jorge Rey alerta del fenomen que colpejarà la península divendres

El jove aficionat a la meteorologia ha llançat un avís per a les pròximes hores, assenyalant les zones més afectades

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

L'ambient continua sent sufocant a bona part del país, però des d'avui es comença a notar un lleu respir en algunes regions. A la meitat nord i punts del Mediterrani, la calor dona una petita treva. Mentrestant, zones del sud i l'interior peninsular encara suporten temperatures que es mantenen en nivells extrems.

Tot i que l'alleujament és desigual, el cel mostra signes de canvi que podrien anticipar noves dinàmiques meteorològiques els pròxims dies. En àrees com el Cantàbric o el Llevant, l'atmosfera guanya una mica de frescor. Tanmateix, en llocs com Andalusia o Castella-la Manxa, la calor encara apreta sense contemplacions.

Jove amb samarreta fosca al costat d’un mapa meteorològic amb colors càlids i línies de pressió.
El meteoròleg informa d’un canvi que afectarà molts divendres | Instagram, @eltiempoconjr

Alleujament parcial de les altes temperatures

Avui es registra un lleu descens de temperatures al nord i est peninsular, on les màximes baixen alguns graus respecte a dies anteriors. Jorge Rey assenyala que aquest respir serà molt breu, ja que no suposa el final de l'episodi càlid.

Les mínimes, en canvi, continuen elevades a bona part del sud, el centre i la vessant mediterrània. Les nits tropicals persisteixen en territoris com la vall del Guadalquivir, Madrid, València o Múrcia. La sensació d'ofec continua, sobretot en entorns urbans.

Dona amb samarreta taronja ventant-se amb un ventall rosa mentre sembla que té calor i a la cantonada inferior esquerra apareix un requadre amb la cara d’un jove.
Un lleuger alleujament de les temperatures podria donar esperances a diverses localitats | Instagram, Africa Images, @eltiempoconjr, Montaje propio

Jorge Rey llança la seva alerta: divendres arribarà una massa africana

El jove meteoròleg ha estat clar: “Divendres 15 una massa procedent d'Àfrica assotarà Espanya”, anticipant una pujada de temperatures que afectarà bona part del país. Aquesta irrupció d'aire càlid impactarà amb especial força al sud, el centre peninsular i la vall de l'Ebre.

Segons Rey, “per parlar d'un alleujament important, haurem d'esperar a finals de la setmana que ve”, cosa que confirma que el nou repunt serà notable. Les màximes podrien superar els 40 ºC en diverses províncies, mentre que la humitat elevarà la sensació tèrmica a les costes.

Pla curt de Jorge Rey vestit amb camisa negra parlant de la meteorologia davant d’una finestra amb persianes i una làmpada vermella al fons.
Per a un alleujament tèrmic important, encara caldrà esperar alguns dies | Youtube: El Tiempo con JR

Les zones més exposades i com preparar-se

Entre les regions més afectades hi ha Andalusia, Extremadura, Castella-la Manxa i Aragó, on es preveuen temperatures extremes. També s'esperen nits tropicals a àmplies zones del Llevant i de l'interior peninsular.

Tot i que divendres es perfila com el punt més exigent de la setmana, anticipar aquest fenomen permet prendre precaucions. Aprofitar el lleuger alleujament de dimecres és clau per planificar bé els dies més durs.

