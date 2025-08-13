'Assotarà Espanya': Jorge Rey alerta del fenomen que colpejarà la península divendres

L'ambient continua sent sufocant a bona part del país, però des d'avui es comença a notar un lleu respir en algunes regions. A la meitat nord i punts del Mediterrani, la calor dona una petita treva. Mentrestant, zones del sud i l'interior peninsular encara suporten temperatures que es mantenen en nivells extrems.
Tot i que l'alleujament és desigual, el cel mostra signes de canvi que podrien anticipar noves dinàmiques meteorològiques els pròxims dies. En àrees com el Cantàbric o el Llevant, l'atmosfera guanya una mica de frescor. Tanmateix, en llocs com Andalusia o Castella-la Manxa, la calor encara apreta sense contemplacions.
Alleujament parcial de les altes temperatures
Avui es registra un lleu descens de temperatures al nord i est peninsular, on les màximes baixen alguns graus respecte a dies anteriors. Jorge Rey assenyala que aquest respir serà molt breu, ja que no suposa el final de l'episodi càlid.
Les mínimes, en canvi, continuen elevades a bona part del sud, el centre i la vessant mediterrània. Les nits tropicals persisteixen en territoris com la vall del Guadalquivir, Madrid, València o Múrcia. La sensació d'ofec continua, sobretot en entorns urbans.
Jorge Rey llança la seva alerta: divendres arribarà una massa africana
El jove meteoròleg ha estat clar: “Divendres 15 una massa procedent d'Àfrica assotarà Espanya”, anticipant una pujada de temperatures que afectarà bona part del país. Aquesta irrupció d'aire càlid impactarà amb especial força al sud, el centre peninsular i la vall de l'Ebre.
Segons Rey, “per parlar d'un alleujament important, haurem d'esperar a finals de la setmana que ve”, cosa que confirma que el nou repunt serà notable. Les màximes podrien superar els 40 ºC en diverses províncies, mentre que la humitat elevarà la sensació tèrmica a les costes.
Les zones més exposades i com preparar-se
Entre les regions més afectades hi ha Andalusia, Extremadura, Castella-la Manxa i Aragó, on es preveuen temperatures extremes. També s'esperen nits tropicals a àmplies zones del Llevant i de l'interior peninsular.
Tot i que divendres es perfila com el punt més exigent de la setmana, anticipar aquest fenomen permet prendre precaucions. Aprofitar el lleuger alleujament de dimecres és clau per planificar bé els dies més durs.