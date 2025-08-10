40 graus, els habitants d'una ciutat catalana esclaten: 'S'està...'

La capital del Segrià viu aquest diumenge el segon dia d'onada de calor amb temperatures que es preveu que arribin als 40 graus. Per a alguns, com la María Dolores, veïna de Lleida, la “calorada” “s'està fent pesada” en un episodi que es preveu que s'allargui fins dimecres. Tot i que el moviment de persones pels carrers ha estat constant durant el matí, els espais amb ombra i climatitzats han estat els de preferència.
Els ventiladors, aires condicionats, la piscina i les nits a la fresca són les mesures més valorades per pal·liar els efectes de les altes temperatures. La Paeria manté activada la fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor i posa a disposició de la ciutadania una seixantena de refugis climàtics.
Veïns de la capital del Segrià han aprofitat per sortir de casa durant el matí i, a mesura que ha avançat el dia, la presència de persones al carrer s'ha reduït.
En aquest sentit, els carrers més concorreguts han deixat imatges de persones protegint-se amb barrets, gorres i ventalls. Així mateix, els bancs situats sota l'ombra han estat espais sol·licitats per aquells que volien descansar, si bé algunes terrasses de bars i restaurants també han estat plenes a vessar.
La Guadalupe, veïna de Caldes de Montbui (Vallès Oriental), ha visitat la seva mare, que resideix a Lleida i ha considerat que la calor es nota més a Ponent. “Almenys fa 5 graus més i a la nit fa més calor”, ha dit.
Per la seva banda, la Rosa ha explicat que, per reduir la sensació de calor, posa el ventilador “al màxim” durant tot el dia. “I quan surto al carrer m'assec a l'ombra”, ha apuntat.
La Maribel, també veïna de Lleida, ha destacat que durant les hores de més calor es queda a casa seva amb l'aire condicionat o va a la piscina. De cara a la nit, aprofita per fer una passejada amb el seu gos a la fresca i quan va a dormir obre totes les finestres. En la mateixa línia s'ha expressat la María Dolores, que ha manifestat que la qüestió és “amagar-se del sol”.