Adiós al calor: El Meteocat confirma el día que empieza el descenso de temperatura

Durante días, el termómetro ha ido a su aire en Catalunya, instalado en el tramo alto del verano y con ese bochorno que empuja a buscar sombra incluso a primera hora. Sin embargo, los mapas de los próximos días dibujan otro guion.

El cielo seguirá siendo mayoritariamente estable, pero la atmósfera empieza a mover fichas en altura y en superficie. Y cuando cambian las piezas, también cambian las sensaciones: lo notaremos primero al caer la tarde y, después, en las primeras horas del día, cuando el amanecer deje de parecer una prolongación de la tarde anterior.

A partir del martes: el patrón térmico se doblega

Según la predicción del Meteocat, el martes marca el punto de inflexión: el “mercurio” comienza una tendencia a la baja que se irá consolidando entre miércoles y jueves. El mapa de símbolos mantiene el sol como protagonista en buena parte del territorio, pero la línea descendente de la gráfica es clara.

¿Qué hay detrás? Un cambio de masa de aire: pierde peso la cúpula cálida que nos acompañaba y gana influencia una entrada más templada, con brisas marítimas algo más activas durante la tarde. Esa combinación basta para recortar la temperatura diurna y, sobre todo, para rebajar las mínimas nocturnas, que en el litoral y prelitoral han sido tropicales (por encima de 20 °C) en muchas jornadas.

El descenso será progresivo, no un desplome. En la práctica, significa que los mediodías dejarán de ser tan extremos y que, al atardecer, la sensación térmica será más llevadera. Es el típico cambio que uno comprueba en pequeños gestos: abrir la ventana para ventilar la casa vuelve a funcionar, el asfalto retiene menos calor y el paseo nocturno ya no exige el mismo esfuerzo.

Pirineo con nubosidad de evolución; litoral y depresión central más estables

La señal de inestabilidad se concentrará en el Pirineo y Prepirineo, donde los mapas muestran nubes de evolución y chubascos locales, especialmente en la franja de tarde. No es un episodio generalizado, sino chaparrones irregulares típicos de verano que podrían descargar con algo de intensidad puntual, acompañados de tormenta aislada en las cumbres. En el resto, el sol dominará con intervalos de nubes decorativas, más presentes el miércoles en comarcas del interior.

En el litoral central y sur, la predicción mantiene jornadas mayormente despejadas, con brumas o nubosidad baja a primera hora, fruto de la humedad acumulada por el Mediterráneo. Esos velos matinales tenderán a disiparse con la entrada de la brisa.

En la Costa Brava, el sol será amplio, con alguna nube de tarde que, en general, no irá a más. En la Depresión Central, el ambiente se notará menos pesado que en días previos: el aire se renovará mejor y el gradiente térmico diurno será más contenido.

Qué esperar día a día: del alivio suave al ambiente más normal para la época

El martes inicia el giro: jornada luminosa en la mayor parte de Catalunya, con chubascos de tarde en áreas del Pirineo. El miércoles consolida el paso: la temperatura máxima retrocede un punto adicional y el contraste entre costa e interior se suaviza.

El jueves mantiene la tónica, con amaneceres más frescos y ambiente más cercano a los valores normales de mediados de agosto. La señal de precipitaciones seguirá ceñida al relieve, mientras que en el litoral el cielo se moverá entre el sol y alguna nube baja pasajera.

Desde el punto de vista dinámico, el forzamiento principal no llega en forma de un frente frío agresivo, sino de una advección algo más templada y húmeda que debilita la dorsal cálida. Eso explica por qué el cambio térmico es gradual y por qué el estado del mar y las brisas tienen tanto peso en la sensación de calor que percibiremos. Cuando el aire es menos cálido en altura, la mezcla vertical funciona mejor: el calor acumulado se evacua con más eficacia, y la tarde ya no se dispara tanto.