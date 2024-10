8 comarques en risc per pluja intensa a partir de la 1 del migdia

per Sergi Guillén

El cap de setmana a Catalunya ha estat marcat per un temps relativament tranquil a la major part del país. Tot i que amb cels ennuvolats i algunes precipitacions lleus que han anat apareixent de manera dispersa. Tot i això, les previsions apuntaven des de dissabte a un canvi en la situació atmosfèrica a mesura que s'acostava la nova setmana.

Aquest diumenge ja s'han començat a notar algunes pluges més intenses a àrees puntuals. Sobretot al Pirineu i al Prepirineu, amb acumulacions que, encara que modestes, podrien anar en augment.

De fet, els meteoròlegs adverteixen que aquesta setmana estarà marcada per una inestabilitat atmosfèrica més gran, amb previsions de pluges intenses, tempestes i fins i tot risc d'acumulació d'aigua a diverses comarques. A partir de dilluns, aquest canvi de temps es consolidarà a tot Catalunya. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís específic per a diverses comarques que podrien veure's afectades de manera considerable.

El 'Meteocat' actualitza l'avís

El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat aquest dilluns l'avís de situació meteorològica de perill a causa de la intensitat de les pluges que s'esperen a algunes zones de Catalunya. En el comunicat publicat al vostre compte de X (Twitter), s'informa que l'alerta estarà vigent des de les 13.00 hores d'avui fins a les 19.00 hores de dimecres.

| PixaBay

Aquest període inclou una franja de temps en què s'esperen pluges amb una intensitat que podria superar fins als 20 mm en tan sols 30 minuts. Això representa un risc considerable d'inundacions i acumulació d'aigua en àrees urbanes i rurals.

Les comarques afectades

El grau de perill s'ha classificat en nivell 1 d'una escala de 6, cosa que indica un risc moderat. Però que no deixa de ser significatiu atesa la intensitat de les precipitacions previstes. Les comarques afectades es troben majoritàriament a la meitat est de Catalunya.

Les autoritats han recomanat als habitants d'aquestes zones que extremin les precaucions, especialment en moments de desplaçaments. A més, el Meteocat ha assenyalat que aquestes pluges podrien venir acompanyades, de forma localitzada, de tempestes elèctriques, cosa que augmentaria el risc en alguns punts.

Al mapa compartit a la publicació, s'observa com les comarques en risc es troben acolorides, destacant així les zones on es preveu que les pluges puguin generar situacions complicades. Les zones que podrien veure's afectades són les comarques de l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès, el Baix Empordà, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Aquests territoris estan acostumats a les pluges tardorenques, però no deixen de ser susceptibles a inundacions i talls a les vies de comunicació a causa de la intensitat de les precipitacions.

La situació meteorològica actual posa en alerta serveis d'emergència i cossos de protecció civil. Que ja s'han preparat per a possibles intervencions en cas d'incidents derivats de les pluges. Les autoritats catalanes recomanen no creuar les àrees inundades, evitar desplaçaments innecessaris i seguir les actualitzacions meteorològiques a temps real per adaptar-se a l'evolució de la situació.

A més, han recordat la importància de no estacionar vehicles a rieres o zones que puguin inundar-se. Ja que en aquests episodis de pluges intenses és comú que les lleres seques de les rieres experimentin crescudes sobtades.