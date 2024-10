El camioner amb més infraccions a l'AP-7: Els Mossos al·lucinen

Els Mossos d'Esquadra han detingut recentment un camioner reincident a l'AP-7, sorpresos pel seu historial d'infraccions i el fet que conduïa sense permís de conduir. Segons ha informat el Diari de Tarragona, aquest conductor de 32 anys, a més de no tenir llicència, va donar positiu en cocaïna i amfetamines en el control de drogues, cosa que va elevar la seva perillositat al volant i va portar a la immobilització immediata del camió. Segons fonts policials, aquesta és una de les situacions més greus trobades a l'AP-7, una via freqüentment afectada per accidents relacionats amb camions i on els Mossos han intensificat els controls de trànsit per evitar tragèdies a la carretera.

El van parar dijous al migdia a l'altura de Tarragona. Tal com ha explicat El Caso, encara que tenia els papers del vehicle en regla, quan van introduir el seu nom a la base de dades es van adonar que alguna cosa rara passava. I és que el conductor granadí havia rebut una sanció d'un any sense conduir per pèrdua de punts a l'agost. I no era la primera ocasió en què ho passava una cosa així; en els darrers sis anys li han retirat el carnet tres vegades.

El conductor s'enfronta a un conjunt de sancions considerables: la conducció sense llicència i sota la influència de drogues implica multes que poden superar els 1.000 euros, penes de presó de fins a sis mesos i la prohibició d'obtenir un nou permís en anys. Aquest tipus d'infraccions són tractades com a delictes contra la seguretat viària, que, en el cas de reincidents, agreugen les penes, ja que la reincidència és un factor determinant a la legislació espanyola per endurir les sancions.

L'AP-7: un punt crític de vigilància

Aquest tipus d'operatius respon a l'alta taxa d'accidents de trànsit en què estan involucrats camions i transportistes a l'AP-7, una de les rutes més transitades de Catalunya, especialment per vehicles pesants. En conseqüència, els Mossos estan fent controls específics, ja que aquests vehicles poden provocar incidents greus a causa de la seva envergadura i pes, sobretot si no són manejats en condicions òptimes.

L'AP-7 s'ha convertit en un focus de vigilància intensiva per part dels Mossos, especialment pel que fa a vehicles de càrrega pesant. Durant els últims anys, els accidents de camions han mostrat una tendència preocupant en aquesta autopista, cosa que ha obligat les autoritats a prendre mesures més estrictes. Els Mossos han destacat que, en el cas de conductors professionals, la normativa exigeix un alt estàndard de seguretat, ja que qualsevol error o infracció per part seva pot tenir conseqüències catastròfiques en el trànsit de l'autopista.

Aquest cas, encara que extrem, reflecteix una problemàtica creixent al sector del transport. Els Mossos han reportat un augment de conductors de vehicles pesants que donen positiu en proves de drogues o alcohol, situacions que eleven el risc a carreteres com l'AP-7. La pressió del sector transport i les llargues jornades poden portar alguns camioners a buscar “impulsos” per mantenir-se actius, però conduir sota aquestes condicions suposa un risc evident per a ells mateixos i la resta dels conductors. En aquest context, l'enduriment de controls i sancions esdevé una mesura essencial per a la seguretat a les vies de Catalunya.