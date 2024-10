Dimarts no t'acostis a la platja: Les zones de Catalunya en risc

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha llançat una advertència important sobre l'estat del mar que afectarà diverses zones costaneres de Catalunya des de dimarts al matí fins dimecres a la tarda. Segons l'informe de Meteocat, s'esperen onades que podrien superar els 2,5 metres, fet que suposa un risc significatiu per a aquelles persones que s'acostin a la costa. Les àrees amb més perill presenten un nivell de risc de 3 sobre 6, cosa que suggereix precaució extrema.

Aquest tipus de maror pot generar condicions perilloses a la costa, amb un onatge que representa riscos tant per a les activitats recreatives com per als que solen acostar-se al mar sense prendre les precaucions necessàries. Aquest nivell de risc implica que les onades tindran prou força per suposar un perill per a banyistes, esportistes aquàtics i fins i tot per a la infraestructura costanera en algunes àrees. En situacions similars, les autoritats recomanen mantenir-se allunyats de les platges i evitar el trànsit en camins i passeigs marítims.

La predicció assenyala que l'afectació serà especialment notòria a les comarques tarragonines, encara que a alguna zona del litoral barceloní també hi ha alguna amenaça. L'alerta forma part de les mesures preventives que pren el Meteocat sobre la base de les dades meteorològiques i de les característiques geogràfiques de cada zona, permetent una previsió detallada de l'abast i la intensitat del fenomen. És recomanable que els que planegin activitats a les zones afectades durant el període indicat reconsiderin els seus plans o busquin alternatives en llocs segurs i allunyats de la costa.

El mar, un veritable perill

Davant de situacions com aquestes, el Meteocat i Protecció Civil solen recordar a la població la importància de respectar els senyals d'advertiment i seguir les instruccions de les autoritats locals. Aquests advertiments s'emeten per evitar incidents derivats del fort onatge, que pot arrossegar persones o causar danys a estructures properes a l'aigua. A més, les autoritats suggereixen evitar la pràctica d'esports aquàtics i les activitats recreatives a la mar fins que les condicions es normalitzin.

Aquest avís del Meteocat no només és important per als residents locals, sinó també per als turistes que es puguin trobar a les àrees costaneres de Catalunya i que potser no estiguin familiaritzats amb la potència de l'onatge a la Mediterrània. La seguretat a les platges i les zones marítimes és una prioritat, i la col·laboració de la població és essencial per minimitzar el risc d'accidents.

Per als que vulguin obtenir més informació i seguir de prop l'evolució d'aquest fenomen, el Meteocat actualitza constantment les xarxes socials i la pàgina web amb detalls sobre l'estat del mar, les previsions i les mesures de seguretat recomanades. La col·laboració ciutadana i l'atenció a aquests avisos meteorològics poden fer una gran diferència per mantenir la seguretat els dies d'alerta.