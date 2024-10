12 comarques en perill per pluja intensa avui dilluns: 3 en risc alt

per Iker Silvosa

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat una alerta per risc significatiu de pluges intenses per avui, dilluns, que afecta dotze comarques de Catalunya, amb un risc especialment alt en tres. Aquest advertiment, emès per la possibilitat de precipitacions superiors a 20 mm en només 30 minuts, busca alertar la ciutadania sobre les condicions meteorològiques que podrien afectar la regió durant les properes hores.

La situació s'agreuja a les comarques de Terra Alta, Montsià i Baix Ebre, on s'espera que les pluges siguin intenses i persistents, amb probabilitat de tempestes locals. Aquests fenòmens podrien causar acumulació d'aigua en àrees urbanes i rurals, desbordament de rius i rierols, i fins i tot lliscaments en àrees muntanyoses o de pendents pronunciats. El grau d'alerta es troba en un nivell 4 sobre 6 per a aquestes zones, cosa que implica un risc moderat-alt i exigeix a la població prendre precaucions addicionals.

Meteocat ha recomanat als residents i visitants d'aquestes àrees que segueixin les indicacions de les autoritats locals, especialment pel que fa a evitar desplaçaments innecessaris. S'aconsella als conductors evitar carreteres de risc, ja que les condicions poden canviar ràpidament i en algunes zones les pluges podrien fer que les vies siguin intransitables. Els ciutadans també han d'estar atents a les actualitzacions de la situació a temps real, ja que els canvis en la intensitat i el lloc de les precipitacions poden obligar a ajustar els avisos d'emergència.

Altres comarques en alerta

El pronòstic de Meteocat, que abasta des de diumenge fins dimarts al matí, apunta que la precipitació es mantindrà especialment intensa avui, amb tempestes que es podran repetir al llarg del dia i arribar al punt àlgid en algunes àrees. El Meteocat també ha advertit que aquestes pluges podrien afectar els sistemes de transport i les infraestructures, provocant interrupcions en el trànsit i danys potencials a la propietat en àrees vulnerables. En cas de persistir les pluges més enllà de dilluns, les autoritats podrien ampliar les zones de risc i mantenir les mesures preventives fins que la situació s'estabilitzi.

A més de les tres comarques esmentades, també estan alerta Conca d'Ebre, Priorat, Baix Camp, Selva, Garrotxa, Gironès. Pla de l'Estany, Alt Empordà i Baix Empordà. Tot i això, però, en aquest cas en un nivell de risc de 2. També podria ploure a la Catalunya central, encara que no s'esperen precipitacions intenses.