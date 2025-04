Caos en ple carrer, un policia evita el drama: Un ferit després de ser apunyalat

Els episodis de tensió i violència semblen no cessar en un dels barris més convulsos dels últims dies, on les protestes, incendis provocats en contenidors i enfrontaments amb les forces de l'ordre s'han convertit en una trista rutina. Aquesta vegada, l'escenari ha estat una concorreguda via pública en la qual, a plena llum del dia, es va produir una violenta agressió que va deixar un ferit greu per arma blanca.

Un agent fora de servei evita una tragèdia major

Tal com han ocorregut des d'El Caso, el succés va ocórrer al voltant de dos quarts de tres de la tarda del passat dimecres, quan un policia local, que no es trobava de servei en aquell moment, caminava casualment per un carrer del barri de Cerdanyola, a Mataró. Va ser llavors quan va presenciar com tres homes, aparentment coneguts entre ells, protagonitzaven una violenta baralla. En observar com la situació escalava perillosament, l'agent no va dubtar a prendre cartes en l'assumpte.

| ACN

Immediatament, el policia va sol·licitar reforços als seus companys uniformats, que van arribar en pocs minuts juntament amb una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els sanitaris van atendre al lloc la víctima, que presentava una ferida profunda causada per arma blanca, requerint el seu trasllat urgent a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, on roman ingressat sota observació mèdica.

Dos detinguts per l'agressió

Els altres dos implicats en l'incident van ser immediatament detinguts per la Policia Local, acusats d'un presumpte delicte de lesions greus. Segons les primeres informacions facilitades per les autoritats, encara que els tres individus mantenien algun tipus de relació prèvia, encara es desconeix què va desencadenar exactament l'altercat violent. La Policia Local ja ha iniciat una investigació per aclarir aquest punt i determinar els detalls precisos de l'enfrontament.

Una setmana marcada per la violència urbana

Aquest nou succés, encara que les autoritats afirmen que no guarda relació directa amb els disturbis recents, incrementa encara més la tensió en una zona que porta dies en alerta màxima. En tan sols una setmana, els residents han patit la crema intencionada d'uns trenta contenidors d'escombraries, principalment mitjançant artefactes incendiaris casolans coneguts popularment com "còctels MacGyver".

Les forces de l'ordre també han efectuat fins ara sis detencions relacionades amb els actes vandàlics d'aquests dies, incloent-hi la de tres menors d'edat. Els incidents van començar després de la detenció d'un individu implicat en un intent fallit d'ocupació il·legal d'un habitatge, la qual cosa va provocar una reacció violenta per part de familiars i coneguts del detingut.

La preocupació ciutadana creix

Veïns i comerciants del barri de Cerdanyola expressen preocupació i indignació davant l'escalada de violència a la zona. Exigeixen més presència policial i mesures urgents que permetin restaurar l'ordre i garantir la seguretat de la comunitat.

Aquest nou episodi reflecteix clarament la tensió acumulada a la ciutat, posant de manifest la necessitat urgent d'una resposta contundent per part de les autoritats per evitar que la situació continuï agreujant-se. Per ara, la ciutadania espera solucions ràpides i efectives que tornin la tranquil·litat als seus carrers.