Xoc entre 3 cotxes, queda atrapada, crucial intervenció dels bombers

Un aparatós accident de trànsit que va tenir lloc ahir a la tarda a la C-35 a l'altura de Maçanet de la Selva va deixar una persona atrapada a l'interior del seu vehicle després d'un xoc entre tres cotxes. La ràpida intervenció dels Bombers de la Generalitat va ser determinant per alliberar la víctima i evitar conseqüències més greus.

L'accident va tenir lloc al punt quilomètric 81 de la C-35, una via d'alta densitat de trànsit, especialment a aquelles hores. Segons han informat els Bombers, l'avís es va rebre a les 19.51 hores, mobilitzant immediatament quatre dotacions al lloc dels fets. Les primeres imatges del sinistre mostren la magnitud de l'impacte i la complexitat de les maniobres de rescat.

La intervenció dels bombers

La persona atrapada estava en un dels vehicles implicats en el xoc, que presentava danys severs a la seva estructura, especialment al lateral. Els equips de bombers, utilitzant eines d'excarceració, van aconseguir alliberar la víctima després de diversos minuts de feina coordinada. Posteriorment, el ferit va ser atès pel personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que també es va desplaçar al lloc.

La feina dels Bombers no només va consistir en l'alliberament de la persona atrapada, sinó també a assegurar la zona per evitar riscos addicionals. Les tasques van incloure la desconnexió de les bateries dels vehicles implicats i l'eliminació de qualsevol element que pogués suposar un perill per als equips de rescat o altres usuaris de la via.

| @bomberscat

Estat del trànsit i conseqüències

L'accident va provocar retencions importants en tots dos sentits de la C-35, complicant la circulació durant més d'una hora. Les autoritats van treballar per restablir el trànsit com més aviat millor, mentre es duien a terme les tasques de retirada dels vehicles accidentats i neteja de la calçada.

De moment, no se saben les causes exactes de l'accident, però els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar què va poder originar el xoc múltiple. No es descarta que la combinació de factors com ara la velocitat, una possible distracció o les condicions de l'asfalt hagin contribuït al sinistre.

Precaucions al volant

Aquest incident torna a posar sobre la taula la importància d'extremar les precaucions al volant, especialment en carreteres amb alt volum de trànsit. Conduir respectant els límits de velocitat, mantenir la distància de seguretat i evitar distraccions són accions clau per prevenir accidents.

Així mateix, la ràpida intervenció dels equips d'emergència demostra l'eficàcia del sistema de resposta davant d'accidents de trànsit a Catalunya. Tot i això, aquest tipus de successos recorden la necessitat de promoure una conducció més segura per reduir el nombre de víctimes i ferits a les nostres carreteres.

El xoc a Maçanet de la Selva es va saldar sense víctimes mortals, però va deixar imatges que subratllen la gravetat d'aquest tipus d'accidents. L'actuació coordinada dels Bombers i el SEM va permetre resoldre l'emergència amb èxit, però el succés és un recordatori dels riscos que sempre són presents a la carretera.