Incendi virulent en una casa: Intervenen 4 dotacions de bombers

per Sergi Guillén

Un incendi de gran intensitat es va desfermar la nit de divendres al porxo d'un habitatge a Cabrera de Mar, generant una ràpida i contundent intervenció dels bombers. Les flames, que es van propagar amb força, van il·luminar el cel nocturn i van alarmar els veïns, que van avisar els serveis d'emergència.

El foc es va originar al porxo

Segons van informar els Bombers de la Generalitat a xarxes, l'incendi va començar al voltant de les 21:32 hores i es va limitar al porxo de l'habitatge afectat. Afortunadament, les flames no van aconseguir estendre's a l'interior del domicili, encara que sí que van causar danys per la intensa acumulació de fum.

Les imatges compartides pels equips d'emergència mostren una escena impactant. Amb el foc devorant l'estructura externa de la casa i un intens resplendor ataronjat que contrastava amb la foscor de la nit.

Quatre dotacions de bombers per controlar la situació

Davant la magnitud de l'incendi, es van desplegar quatre dotacions de bombers que van treballar intensament per sufocar les flames. I evitar una possible propagació a altres àrees de l'habitatge o a immobles propers. Gràcies a la ràpida resposta i coordinació dels equips d'emergència, es va aconseguir contenir el foc sense que es reportessin víctimes ni ferits.

| @bomberscat

Els efectius del cos de bombers també van realitzar tasques de ventilació a l'habitatge afectat per dissipar el fum acumulat, minimitzant així el risc d'intoxicació per inhalació de gasos tòxics.

L'impacte en la comunitat

L'incendi va generar gran expectació a la zona, amb diversos veïns sortint de les seves cases per observar les tasques d'extinció. La ràpida propagació de les flames i la gran intensitat del foc són un recordatori de la importància de comptar amb mesures de prevenció adequades a les llars. Com revisions periòdiques d'instal·lacions elèctriques, precaució amb elements inflamables i la disponibilitat d'extintors en punts estratègics de les llars.

Les autoritats han reiterat la importància d'alertar els serveis d'emergència de seguida davant qualsevol indici de foc. I han instat la població a reforçar les mesures de seguretat a les seves llars per evitar situacions similars.

Gràcies a l'eficaç intervenció dels equips de bombers, l'incendi a Cabrera de Mar va ser controlat sense que es lamentessin danys humans. No obstant això, els danys materials al porxo de l'habitatge afectat han estat considerables, i la comunitat ha quedat impactada per la virulència del foc. Aquest incident subratlla la importància de la prevenció i la ràpida actuació en casos d'emergència, evitant així tragèdies majors.

En els pròxims dies, es duran a terme investigacions per determinar les causes exactes de l'incendi. Els experts en sinistres avaluaran si es va tractar d'un error elèctric, un descuit amb uns materials inflamables o un altre possible factor que hagi desencadenat el foc. Mentrestant, la comunitat segueix en alerta i commoguda pel que ha passat.