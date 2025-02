Dos incendis en habitatges durant la matinada: Un gos mort

per Pol Nadal

La matinada d'aquest dimecres ha estat marcada per dos incendis en diferents localitats de Catalunya, que han mobilitzat els Bombers i han generat moments de tensió entre els veïns. Afortunadament, no s'han registrat víctimes humanes, encara que un gos ha mort en un dels sinistres.

| @bomberscat

Incendi a Ulldecona: desallotjaments i confinament

El primer incendi es va produir a Ulldecona, en un edifici de planta baixa més dues altures (PB+2) amb quatre pisos per planta. L'avís va arribar als serveis d'emergència a la 01:25 h, i ràpidament diverses dotacions de Bombers es van desplaçar al lloc.

El foc va afectar un pis de la planta baixa de l'edifici. A l'arribada dels equips d'emergència, la majoria dels veïns ja havien sortit a l'exterior, encara que tres persones van haver de romandre confinades als seus habitatges fins que la situació va estar sota control.

Els efectius d'emergència van aconseguir sufocar el foc, ventilar l'immoble i revisar tots els habitatges afectats. No es van trobar persones a l'interior del pis incendiat i, després de la intervenció, tots els residents van poder tornar a les seves llars.

Incendi a Sant Julià de Ramis: un gos mort

Hores després, a les 04:13 h, els Bombers van rebre un avís per un segon incendi a Sant Julià de Ramis. El foc es va originar a la primera planta d'una masia aïllada de PB+1, calcinant completament una habitació i afectant-ne tres més per fum i temperatura.

Quatre persones van intentar sufocar l'incendi amb aigua abans de l'arribada dels serveis d'emergència i van haver de ser ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per inhalació de fum i l'estrès de la situació.

Durant les tasques d'extinció, els Bombers van localitzar a l'interior de l'habitatge un gos en estat crític. Se li van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP) i se li va subministrar oxigen, però lamentablement no van poder salvar la seva vida.

Els efectius d'emergència van aconseguir extingir les flames i forçar la ventilació natural de l'habitatge per eliminar els restes de fum. En aquest operatiu van participar quatre dotacions de Bombers.

| @bomberscat, XCatalunya

Intervenció ràpida i recomanació de prevenció

Gràcies a la ràpida actuació dels Bombers, ambdós incendis van ser controlats sense que es registressin víctimes humanes. No obstant això, aquests incidents tornen a posar de manifest la importància de comptar amb mesures de prevenció, com detectors de fum i plans d'evacuació, per evitar tragèdies majors en habitatges i edificis residencials.

Les autoritats recomanen extremar precaucions amb instal·lacions elèctriques i calefaccions, especialment a l'hivern, quan aquest tipus d'incidents tendeix a augmentar. La ràpida reacció i la col·laboració dels veïns han estat claus per minimitzar els danys en ambdós successos.