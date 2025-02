Un motorista atropella a un ciclista: Espectacular rescat del GRAE

per Sergi Guillén

Aquest migdia, un ciclista ha estat atropellat per una motocicleta al municipi de Sant Gregori, a la província de Girona. L'impacte ha deixat la víctima en una situació complicada, cosa que ha requerit la intervenció dels serveis d'emergència. Els Bombers de la Generalitat han activat de seguida l'helicòpter del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) per efectuar l'evacuació aèria del ferit.

Un rescat d'alta complexitat

L'accident s'ha reportat al voltant de les 11:17 h a través del 112, el número d'emergències. Segons els primers informes, el ciclista circulava per una zona de difícil accés quan ha estat envestit per un motorista. La magnitud de l'incident ha obligat a desplegar un operatiu de rescat altament especialitzat.

L'equip del GRAE, en col·laboració amb el MAER (Mitjans Aeris dels Bombers), ha acudit al lloc amb un helicòpter per realitzar l'extracció del ferit afectat. Un rescatador s'ha despenjat des de l'aeronau amb l'ajuda d'un cable de grua per assegurar la víctima i procedir a la seva evacuació. Aquest tipus de maniobra és habitual en situacions on l'accés terrestre és complicat o l'estat del ferit requereix una extracció ràpida i eficaç.

Coordinació dels equips d'emergència

A més de l'equip de rescat aeri, han intervingut efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que han assistit el ciclista després de la seva extracció. Un cop assegurat a l'helicòpter, el ferit ha estat traslladat a un centre hospitalari, on ha rebut atenció especialitzada. Per ara, no han transcendit detalls sobre la gravetat de les seves lesions.

| SEM

El motorista implicat en l'accident ha romàs al lloc dels fets col·laborant amb les autoritats. Es desconeix si ha patit ferides lleus o si ha estat necessari el seu trasllat a un centre mèdic.

Un desplegament ràpid i efectiu

Els Bombers de la Generalitat han compartit unes imatges de l'espectacular rescat, en el qual es pot veure la precisió amb què l'equip del GRAE ha executat la maniobra aèria. La ràpida activació dels mitjans d'emergència ha estat clau per garantir la seguretat del ferit i el seu posterior trasllat a un hospital.

Aquest tipus d'operacions demostren la importància de comptar amb diferents unitats especialitzades com el GRAE, capaces d'intervenir en els terrenys de difícil accés i en situacions d'alt risc. La professionalitat i l'entrenament d'aquests equips marquen la diferència en la resposta davant emergències d'aquest calibre.

Conseqüències i recomanacions

L'accident d'avui posa de relleu els riscos als quals s'enfronten ciclistes i motoristes a les vies compartides. Les autoritats han recordat la importància de respectar les normes de circulació i extremar la precaució en zones on conviuen diferents tipus de vehicles.

Per ara, s'espera que les investigacions determinin les circumstàncies del succés i si ha estat conseqüència d'una distracció, excés de velocitat o qualsevol altre factor. Mentrestant, el rescat dut a terme pel GRAE ha estat un exemple de coordinació i eficàcia en la gestió d'emergències.