Tall de carretera per l'accident entre un autobús i un cotxe

Un aparatós accident ha provocat el tall de l'entrada a Olot aquest matí. Quan un autobús i un turisme han col·lisionat a les immediacions d'una estació de servei. El succés ha obligat a interrompre el trànsit a la zona, generant desviaments i afectacions en la mobilitat.

Un xoc que ha paralitzat l'entrada a Olot

L'accident ha tingut lloc a l'entrada a Olot, a prop de la gasolinera Petrocat. Per causes que encara s'estan investigant, un autobús i un cotxe han impactat en un encreuament, deixant la via bloquejada. Testimonis presencials han informat que el cop ha estat de gran intensitat, la qual cosa ha requerit la intervenció immediata dels equips d'emergència.

Fins al lloc s'han desplaçat efectius dels Bombers, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i la Policia Local. Els sanitaris han atès els implicats en el sinistre. Encara que de moment no s'han donat a conèixer detalls sobre l'estat dels ferits.

| SEM

Serveis d'emergència al lloc

Diverses unitats dels Bombers han treballat a l'escena per garantir la seguretat i retirar els vehicles sinistrats. Mentrestant, la Policia Local ha procedit a tallar la via afectada i ha establert desviaments alternatius per als conductors. Redirigint-los per l'Hostal del Sol per evitar congestions a l'entrada a la ciutat.

El trànsit a la zona ha estat interromput completament durant diverses hores, la qual cosa ha generat llargues retencions a les carreteres d'accés. La normalitat en la circulació encara no s'ha restablert completament, ja que els treballs per retirar els vehicles continuen en marxa.

Les autoritats han iniciat les investigacions pertinents per esclarir les circumstàncies exactes de l'accident. De moment, no s'ha determinat si el sinistre ha estat causat per una fallada mecànica, una distracció al volant o les condicions del trànsit a la zona afectada.

Veïns de la zona han assenyalat que aquest encreuament és un punt on s'han registrat incidents similars en el passat. La qual cosa ha generat preocupació entre els residents i usuaris habituals de la via. Alguns han sol·licitat que es reforcin les mesures de seguretat viària a l'àrea per prevenir futurs accidents.

Conseqüències de l'incident

La col·lisió ha generat importants afectacions en la mobilitat i en l'operativa del transport públic. Ja que els busos han hagut de modificar les seves rutes fins que la via quedi completament deslliurada. Les autoritats han recomanat als conductors evitar la zona i optar per rutes alternatives fins que es restableixi la normalitat.

Aquest incident ressalta la importància de la precaució al volant i de la necessitat de millorar la seguretat en punts conflictius de la xarxa viària. S'espera que en les pròximes hores es proporcioni un informe oficial sobre les causes de l'accident i l'estat dels involucrats.