Els veïns de Cadaqués revelen què ha passat de veritat amb la riuada

Cadaqués ha viscut una nit de caos i incertesa a causa d'una riuada inesperada que va sorprendre els habitants del municipi sense avís previ de les autoritats locals. L'incident va tenir lloc aquesta matinada i l'absència d'alertes de protecció civil o avisos d'emergència ha generat indignació entre la població. Que es va veure embolicada en una situació de gran risc sense comptar amb les advertències necessàries.

Les imatges que han sortit mostren carrers inundats i vehicles arrossegats per la força de l'aigua, evidenciant l'impacte de la crescuda en aquest poble emblemàtic de la Costa Brava. Als vídeos compartits es poden veure carrers completament negats, on l'aigua flueix amb tanta intensitat que arrossega diversos cotxes, causant importants danys materials. La manca de comunicació i de mesures preventives ha suscitat crítiques cap a les autoritats.

Els veïns parlen

Davant aquest impactant episodi viscut aquesta matinada, han estat diversos els mitjans de comunicació que s'han traslladat al lloc dels fets. Un d'ells ha estat 'RAC1' qui ha aprofitat per preguntar de primera mà als veïns de la zona com han viscut aquest moment tens que ha acabat sense víctimes. "Des de la finestra hem vist que primer passava un contenidor, després un altre i finalment els cotxes", explicava un veí de la localitat.

| ACN

A més, com hem dit anteriorment, els ciutadans catalans no han rebut cap mena d'avís per part de cap organisme. Una de les dones afectades per aquest fet ha relatat com molts han mentit en dir que si s'havien enviat avisos. Una altra veïna va recordar com aquests fets s'assemblen molt a altres que van tenir lloc ja fa gairebé 40 anys, concretament el 1986.

Un fenomen que es repeteix

Aquest tipus de fenòmens meteorològics cada cop són molt més freqüents i mostren la vulnerabilitat de localitats costaneres com Cadaqués davant els canvis bruscos en les condicions climàtiques. La situació planteja la necessitat urgent d'establir sistemes d'alerta primerenca i mesures de prevenció que permetin als residents i visitants estar preparats davant possibles episodis d'aquest tipus.

L'incident posa de manifest la importància de millorar els protocols de protecció civil a tot Catalunya, especialment a zones turístiques i residencials exposades a fenòmens naturals d'impacte elevat. Així doncs, fa unes últimes setmanes que les greus pluges i les fortes precipitacions en pocs minuts estan sent el 'pa de cada dia' per desgràcia.

Durant aquests dies, algunes localitats i comarques com el Garraf, el Baix Llobregat i el Barcelonès han rebut alertes diferents pels forts episodis de pluges al territori català. Tot i això, els municipis més petits com Cadaquès troben a faltar que aquest servei sigui igual d'eficaç en zones com la seva.