Brutal xoc frontal entre dos turismes a la C-65

per Mireia Puig

Un aparatós xoc frontal entre dos turismes ha sacsejat les carreteres catalanes, deixant imatges impressionants i commoció entre els testimonis de l'incident. El brutal accident, del qual ràpidament han circulat impactants fotografies a les xarxes socials, torna a posar sobre la taula els perills associats a certs trams especialment sensibles de la xarxa viària catalana.

Violent impacte a la carretera C-65

L'accident va tenir lloc aquest diumenge a la carretera C-65, un tram que, lamentablement, no és aliè a aquest tipus de successos. Dos turismes van protagonitzar un xoc frontal de gran violència, desencadenant una situació caòtica i provocant greus danys materials en ambdós vehicles.

Els serveis d'emergència van ser alertats poc després de les 12:30 hores. De seguida, unitats dels Mossos d'Esquadra, ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i dotacions dels bombers van acudir al lloc per gestionar la situació i atendre les víctimes implicades en el sinistre.

| ACN

El xoc, segons apunten les primeres hipòtesis, hauria tingut lloc a causa d'una invasió del carril contrari per part d'un dels vehicles implicats. Aquest tipus d'accident és un dels més perillosos, atès que les velocitats d'ambdós cotxes se sumen en l'impacte, incrementant dramàticament la força de la col·lisió.

Conseqüències del xoc: víctimes i danys

Com a resultat del fort impacte, diversos ocupants dels vehicles van resultar ferits, encara que afortunadament no s'han hagut de lamentar víctimes mortals. Els ferits van ser traslladats amb rapidesa a hospitals propers, on actualment romanen en observació i tractament mèdic.

Ambdós turismes van quedar notablement destruïts, mostrant clarament en les imatges difoses la magnitud i violència del xoc frontal. A més, la via va haver de ser parcialment tancada durant diverses hores, causant importants retencions de trànsit a la zona, mentre els equips de rescat treballaven intensament per desallotjar el tram i realitzar les investigacions oportunes.

| ACN

Un punt negre conegut per accidents freqüents

La carretera C-65 no és aliena a successos similars, ja que en altres ocasions ha estat escenari d'accidents greus. Autoritats i associacions ciutadanes han assenyalat reiteradament la necessitat d'implementar millores urgents en la seguretat viària d'aquest tram, caracteritzat per corbes pronunciades i una visibilitat reduïda en algunes seccions.

Veïns de municipis propers han reclamat en diverses ocasions mesures més estrictes, com la instal·lació de radars o una millora general de les senyalitzacions, per evitar la repetició de tragèdies. Aquest nou accident posa encara més pressió sobre les autoritats competents perquè prenguin mesures efectives de prevenció.