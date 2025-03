Tragèdia amb un nadó: La Policia Local li salva la vida in extremis

Una nit aparentment tranquil·la es va convertir en una autèntica cursa contra el rellotge per a dos agents de la Policia Local que, en qüestió de minuts, es van convertir en heroïnes inesperades en salvar la vida d'un nadó. La ràpida intervenció i el seu coneixement en tècniques de primers auxilis van ser claus per evitar un desenllaç tràgic.

Una situació crítica

Els fets van ocórrer durant la matinada del passat dissabte, a la localitat costanera de Sitges. Sobre les primeres hores del dia, dos agents de la Policia Local que patrullaven la zona van ser alertades pels desesperats crits d'auxili d'un pare. En acostar-se, les agents van trobar l'home completament angoixat amb el seu nadó, de tan sols 18 dies, en braços. El petit havia deixat de respirar, víctima d'una aturada respiratòria.

Les policies locals no van dubtar ni un instant i, mentre sol·licitaven urgentment assistència mèdica al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), van començar de seguida a practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar al petit.

| SEM

Actuació ràpida i efectiva

Gràcies a la rapidesa i a l'efectivitat de les tècniques aplicades, les agents van aconseguir restablir la respiració del nadó abans que arribessin els serveis sanitaris. Quan finalment es van presentar al lloc, els professionals del SEM van continuar amb les cures necessàries per estabilitzar el menor.

Després d'aconseguir estabilitzar les seves constants vitals, el nadó va ser traslladat de seguida a l'Hospital Sant Camil, situat a la localitat veïna de Sant Pere de Ribes. Segons l'últim informe mèdic facilitat, el petit roman ingressat en condició estable i fora de perill, encara que sota constant supervisió mèdica per assegurar la seva completa recuperació.

Preparació i formació policial clau

Aquest succés subratlla una vegada més la importància vital que té la formació en primers auxilis per a les forces de seguretat locals. La preparació de les agents i la seva capacitat per mantenir la calma en situacions d'emergència van ser crucials per garantir la supervivència del nadó. En molts casos, cada minut és vital, i saber com actuar en aquestes circumstàncies pot significar la diferència entre la vida i la mort.

| ACN

Reconeixement a la tasca policial

Des de l'Ajuntament de Sitges han emès un comunicat felicitant l'heroica actuació de les policies, ressaltant que actes com aquest posen en valor l'esforç diari i la preparació constant dels cossos policials locals.

Aquest tipus d'accions demostra no només la importància de la formació específica que reben els agents, sinó també el seu compromís i vocació de servei públic, salvant vides més enllà de les seves funcions habituals de seguretat ciutadana.

En conclusió, el que va ocórrer a Sitges és un clar exemple de com una ràpida resposta i una bona preparació poden canviar radicalment el desenllaç d'una situació crítica. La societat pot sentir-se més segura sabent que compta amb forces policials capacitades i disposades a actuar amb eficàcia quan més se les necessita.