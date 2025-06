Última hora, nou incendi de vegetació: Tallada una línia de tren important

En plena jornada marcada per temperatures inusualment altes, una nova emergència ha posat en escac la mobilitat i la seguretat en un dels principals nusos ferroviaris del país. L'episodi, que ha provocat la interrupció del trànsit en una de les connexions de tren més rellevants, genera preocupació no només pels seus efectes immediats, sinó també pel context meteorològic que l'envolta i el precedent que suposa per a la gestió de futures crisis similars.

L'avenç de l'incendi obliga a aturar els trens

La ràpida propagació d'un incendi de vegetació al costat d'unes concorregudes vies ferroviàries ha motivat l'activació de tots els protocols d'emergència durant la tarda d'aquest 23 de juny de 2025. El succés s'ha produït als voltants del riu Llobregat, a la zona de l'Hospitalet de Llobregat, un entorn caracteritzat per la proximitat entre àrees naturals i la infraestructura ferroviària d'alta velocitat.

El primer avís del foc s'ha registrat a les 12:54 hores, moment en què els serveis d'emergència han rebut l'alerta a través del 112. Davant la magnitud del risc i la proximitat de l'incendi a les vies, els Bombers de la Generalitat han sol·licitat el tall immediat de la circulació per poder treballar amb garanties de seguretat. Vuit dotacions terrestres i un helicòpter s'han desplaçat de seguida fins al punt crític, desplegant un operatiu coordinat per intentar controlar les flames i evitar la propagació a zones més sensibles.

| @bomberscat

El foc, alimentat per una jornada de calor intensa en què el Meteocat havia activat l'alerta groga per temperatures altes, ha avançat amb rapidesa i està posant en greu perill la seguretat dels trens que circulen per aquesta línia. La proximitat de les flames a les infraestructures ferroviàries ha estat determinant per a la decisió de suspendre la circulació, una mesura que, encara que incòmoda per als usuaris, ha resultat imprescindible per prevenir danys majors.

L'incident d'aquest 23 de juny es produeix en un context de creixent preocupació pel risc d'incendis forestals i de vegetació a Catalunya. L'alerta groga decretada pel Meteocat ja anticipava la possibilitat d'episodis crítics, donada la combinació de temperatures altes, baixa humitat i l'acumulació de material sec en zones properes a infraestructures sensibles.

Hem d'estar pendents de veure com evoluciona la situació en els pròxims minuts i si els Bombers són capaços d'extingir el foc sense que vagi a més. Sigui com sigui, aquest és un episodi més d'una sèrie sencera d'incendis forestals que s'estan produint els darrers dies.

Afectacions també en el trànsit

A més d'aquests talls ferroviaris, l'incident ha obligat també a tancar l'accés a la B-10 en sentit Barcelona. Amb tot, es registren fins a 3 quilòmetres de retencions en aquests moments entre Cornellà de Llobregat i Sant Boi.