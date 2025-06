L'incendi d'un turisme a l'AP-7 afecta el bosc: 10 dotacions de Bombers

No sempre els desplaçaments per carretera transcorren amb normalitat. La jornada d'aquest dilluns ha estat marcada per un incident que ha sorprès molts conductors i ha mobilitzat un gran dispositiu d'emergències, generant preocupació i col·lapsant part d'una de les vies més transitades. Les conseqüències d'aquests fets poden anar més enllà dels danys materials, afectant l'entorn natural i obligant a tallar el trànsit en plena operació sortida de molts usuaris.

D'un cotxe en flames al foc al bosc

Segons la informació proporcionada pel Servei de Bombers de Catalunya i altres serveis d'emergències, l'incendi s'ha iniciat en un turisme que circulava per l'AP-7, en direcció nord, a l'altura de Bàscara, una població situada a la comarca de l'Alt Empordà. L'avís del succés ha arribat poc després de les 10:40 h del matí. En qüestió de minuts, les flames han calcinat completament el cotxe, un vehicle familiar, i s'han propagat ràpidament cap a la vegetació forestal que voreja l'autopista, a prop de la sortida de l'Escala.

El que en un primer moment era únicament un incendi de vehicle ha passat a convertir-se en una amenaça per a l'entorn natural de la zona, un fenomen cada cop més habitual en època de calor. Afortunadament, segons les informacions disponibles, no s'han hagut de lamentar ferits i la ràpida actuació dels equips d'emergència ha evitat mals majors.

| @bomberscat

Gran desplegament i talls de trànsit

La magnitud del foc ha obligat a mobilitzar fins a deu dotacions de Bombers, entre elles nou unitats terrestres i un helicòpter, per frenar l'avanç de les flames i protegir tant l'autopista com els marges del bosc afectats. Els bombers han treballat intensament durant tot el matí per sufocar l'incendi del cotxe i estabilitzar el foc de la vegetació.

L'emergència ha obligat a tallar dos carrils de l'AP-7 en sentit nord, provocant retencions de fins a un quilòmetre en plena hora punta. Molts conductors han quedat atrapats en llargues cues i s'han vist obligats a esperar durant més d'una hora mentre els serveis d'extinció i els equips de manteniment treballaven per controlar la situació i garantir la seguretat a la zona.

El foc, estabilitzat però amb retencions

Passades les dotze del migdia, els Bombers han comunicat que l'incendi de vegetació forestal es troba estabilitzat, tot i que els efectius continuen treballant sobre el terreny per rematar els punts calents i evitar possibles reproduccions. L'incendi del turisme, que ha estat l'origen de tot l'episodi, ja està extingit, però les tasques de neteja i revisió de la zona continuen.

La situació, tot i estar sota control, continua condicionant la circulació a l'AP-7, una de les principals artèries de comunicació entre Catalunya i la resta d'Europa. Per aquest motiu, des dels serveis d'emergència es recomana evitar la zona o, en cas que no sigui possible, tenir paciència davant les retencions que encara afecten la via.