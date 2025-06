Última hora, mor ofegada una dona de 43 anys en una platja: Tercera víctima en 24 h

per Iker Silvosa

L'estiu sol portar jornades de sol, mar i relax, però de vegades, la rutina a la costa pot veure's interrompuda per fets inesperats que obliguen a activar tots els dispositius d'emergència. En les últimes hores, el litoral català s'ha convertit en l'escenari d'un nou episodi tràgic, sumant preocupació entre autoritats i banyistes en plena campanya estival. Una situació que, lluny de ser anecdòtica, està generant alarma després de registrar-se diverses víctimes en tot just un dia.

Una tarda marcada per la tragèdia

El succés va tenir lloc aquest dimecres, 25 de juny, a primera hora de la tarda. Va ser a les 15:55 quan el telèfon d'emergències 112 va rebre l'alerta: una persona estava en dificultats dins l'aigua i requeria ajuda immediata. L'escenari de la tragèdia va ser la platja de la Rubina, a Castelló d’Empúries, situada a la comarca de l'Alt Empordà, Girona. Segons fonts oficials, la víctima era una dona de 43 anys, de nacionalitat russa i resident a la mateixa localitat.

En el moment de l'incident, la platja comptava amb servei de socorrisme actiu i onejava la bandera groga, la qual advertia sobre l'estat complicat del mar. Tot i la ràpida actuació, tant dels socorristes com dels equips sanitaris desplaçats pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), els esforços de reanimació van resultar infructuosos. La dona va ser treta de l'aigua pels socorristes, que li van practicar les primeres maniobres de reanimació mentre arribaven les dues unitats terrestres del SEM i dues patrulles dels Mossos d'Esquadra. Finalment, només es va poder certificar la defunció de la banyista.

| ACN

Un patró preocupant a les platges catalanes

Aquesta nova víctima mortal no és un fet aïllat. De fet, en les últimes 24 hores s'han registrat fins a tres morts per ofegament a platges catalanes, una dada que inquieta els organismes de Protecció Civil i reforça la necessitat d'extremar la precaució a la costa. Juntament amb la dona morta a la platja de la Rubina, un home de 54 anys va perdre la vida a primera hora del matí a la platja de Ribes Roges, a Vilanova i la Geltrú (Garraf). Unes hores més tard, un altre home, de 82 anys i nacionalitat espanyola, moría a la platja del Racó, entre els municipis de Castell-Platja d’Aro i Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà.

Des de l'inici oficial de la campanya d'estiu el passat 15 de juny, ja són sis les víctimes mortals per ofegament a les platges de Catalunya. D'aquestes, la meitat s'han produït a la costa de Girona, fet que posa el focus sobre la importància de seguir les indicacions dels serveis de socorrisme i de no subestimar les condicions del mar, encara que a simple vista puguin semblar favorables.

Diligències i investigació policial

En el cas de la morta a Castelló d’Empúries, la identificació de la víctima es va prolongar fins a la jornada següent. És a dir, avui. La dona no portava documentació amb ella a la platja, per la qual cosa els Mossos d'Esquadra van haver de fer diverses indagacions fins a trobar la seva identitat i poder informar la família, resident també a la localitat. La policia autonòmica s'ha fet càrrec de les diligències i està recollint informació per esclarir tots els detalls del succés.