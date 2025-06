Última hora, mor el conductor d’un tractor després de xocar amb un camió

Les primeres hores del dia solen ser escenari de rutines tranquil·les i paisatges envoltats de la calma habitual del camp. Tanmateix, el divendres ha començat amb una notícia que, un cop més, torna a posar el focus sobre la seguretat viària a les nostres carreteres i el risc que assumeixen aquells que hi treballen diàriament. Un succés greu s'ha produït a primera hora del matí i ha requerit la intervenció immediata dels serveis d'emergència, que han desplegat un important operatiu.

Un accident mortal a la TP-3311 a primera hora del matí

La tragèdia s'ha desencadenat a la carretera TP-3311, concretament al punt quilomètric 14, a l'altura d'Ulldecona, a la comarca del Montsià, Tarragona. Eren les 6:46 hores quan els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís d'un accident de trànsit especialment greu. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, els primers indicis apunten a una col·lisió entre un camió i un tractor, tot i que encara s'estan investigant les causes exactes que han portat al fatídic desenllaç.

L'impacte va ser tal que el tractor va sortir de la via i va bolcar, quedant greument danyat i provocant la mort instantània del seu conductor, segons ha informat el Diari de Tarragona. Malgrat la ràpida mobilització de quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), no van poder fer res per salvar la vida de la víctima. L'accident ha obligat a tallar parcialment la via durant diverses hores per facilitar les tasques dels equips d'emergència i la posterior retirada dels vehicles implicats.

| SEM

El context: un mes especialment tràgic a Tarragona

La província de Tarragona està vivint unes setmanes especialment difícils en matèria de seguretat viària. Amb la mort d'aquest conductor de tractor, ja són tres les víctimes mortals per accident de trànsit registrades en el que portem de juny. El primer cas es remunta al passat 10 de juny, quan una ciutadana alemanya de 57 anys va morir a Vila-seca després d'una col·lisió entre dos cotxes a la confluència de la C-14 amb l'AP-7, un sinistre que va deixar a més sis persones ferides.

Només set dies més tard, el 17 de juny, l'autopista AP-7 va tornar a ser escenari d'un altre succés fatal a l'Hospitalet de l'Infant. En aquella ocasió, un home va ser atropellat després d'aturar el seu vehicle al voral i començar a caminar per la via ràpida, en un acte les circumstàncies del qual encara s'investiguen.

Amb l'accident d'Ulldecona, la xifra de víctimes mortals a les carreteres tarragonines ja ascendeix a 19 en el que portem de 2025, mentre que al conjunt de Catalunya el balanç arriba als 68 morts. Les autoritats insisteixen, un cop més, en la importància d'extremar les precaucions i en la necessitat d'adaptar la conducció a les condicions de cada moment i tipus de via, especialment en trajectes rurals on la convivència de vehicles pesants, agrícoles i turismes és habitual.

En situacions d'aquest calibre, la rapidesa de resposta dels serveis d'emergència resulta determinant. En pocs minuts, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats de Mossos d'Esquadra i SEM es van desplaçar fins al lloc per assegurar la zona, atendre possibles ferits i procedir a la investigació dels fets. La intervenció coordinada va permetre controlar el trànsit i evitar riscos addicionals, mentre els experts analitzaven l'escenari per esclarir el que havia succeït.