Última hora dels ferits en estat greu després de l'atropellament a l'Espanyol - Barça

per Mireia Puig

La tensió prèvia a un esdeveniment esportiu d'alt calibre pot generar moments d'eufòria i entusiasme desbordat. No obstant això, de vegades, aquests instants es veuen enterbolits per successos inesperats que alteren el curs de la jornada.

Un incident que va commocionar els assistents

Dijous passat, a les immediacions del RCDE Stadium, es va produir un atropellament múltiple que va deixar un saldo de 17 persones ferides. Entre els afectats, un home de 41 anys roman ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) en estat greu, després de patir un traumatisme cranioencefàlic i ser induït al coma.

Les últimes informacions apunten que aquest home ha estat operat d'urgència. Les autoritats sanitàries han confirmat que una altra persona continua hospitalitzada, mentre que la resta dels ferits han estat donats d'alta.

| ACN

Detalls del succés i la investigació en curs

Segons les investigacions preliminars dels Mossos d'Esquadra, la conductora del vehicle, una dona de 34 anys, es va veure envoltada per una multitud d'aficionats que colpejaven el seu cotxe. En un aparent intent d'escapar de la situació, va accelerar el seu vehicle, atropellant diverses persones en el procés. La conductora va ser detinguda al lloc i va donar negatiu en les proves d'alcoholèmia i drogues.

El jutjat de guàrdia de Cornellà ha decretat avui dissabte la seva llibertat amb mesures cautelars, incloent la retirada del carnet de conduir, el decomís del vehicle i l'obligació de presentar-se periòdicament davant el jutjat. Està sent investigada per presumptes delictes contra la seguretat viària, desobediència a l'autoritat i lesions per imprudència.

Reaccions i mesures adoptades

L'incident ha generat una onada de crítiques cap a l'organització de l'esdeveniment i les mesures de seguretat implementades. Alguns assistents van expressar la seva indignació per la decisió de no suspendre el partit, considerant que la gravetat del succés ho ameritava. El RCD Espanyol va emetre un comunicat expressant el seu suport als afectats i desitjant una recuperació ràpida als ferits.

| XCatalunya, Coche

Reflexió sobre la seguretat en esdeveniments multitudinaris

Aquest tràgic succés posa de manifest la importància de reforçar les mesures de seguretat en esdeveniments de gran afluència. És essencial que les autoritats i organitzadors treballin conjuntament per garantir la seguretat dels assistents, implementant protocols efectius que previnguin situacions similars en el futur.

La investigació continua en curs, i s'espera que les autoritats proporcionin més detalls a mesura que s'aclareixin els fets.