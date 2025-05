Mayka Navarro explica el gir d'última hora en l'atropellament de l'Espanyol-Barça

per Mireia Puig

Una jornada que prometia ser una festa esportiva es va transformar en una escena de caos i pànic. Dijous passat, minuts abans del derbi esperat entre el RCD Espanyol i el FC Barcelona, un incident inesperat va alterar la tranquil·litat dels aficionats.

Mayka Navarro revela detalls inèdits del cas

La periodista Mayka Navarro, reconeguda per la seva experiència en la cobertura de successos, ha aportat nova informació sobre l'atropellament múltiple ocorregut als voltants de l'RCDE Stadium. En la seva anàlisi, Navarro destaca que la conductora, una dona de 34 anys, es va veure embolicada en una situació d'extrem nerviosisme en ser envoltada per una multitud d'aficionats, alguns dels quals van començar a colpejar el seu vehicle.

Segons la periodista, aquest estat de pànic va portar la conductora a confondre els pedals, accelerant en lloc de frenar, cosa que va resultar en l'atropellament de diverses persones.

| Catalunya Ràdio, XCatalunya

Navarro també assenyala que la dona, sense antecedents i resident de la zona, acabava de sortir d'un aparcament privat i no tenia intenció de causar dany. A més, destaca que la conductora va donar negatiu en els controls d'alcohol i drogues realitzats després de l'incident.

Investigació en curs i mesures judicials

La investigació, a càrrec de la Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra, se centra a esclarir les circumstàncies exactes de l'incident. La conductora va ser detinguda al lloc i, després de passar a disposició judicial, la jutgessa de guàrdia de Cornellà va ordenar la seva llibertat amb càrrecs, imposant-li la retirada del carnet de conduir, el comís del vehicle i l'obligació de presentar-se periòdicament davant del jutjat.

Els càrrecs que s'investiguen inclouen delictes contra la seguretat viària, desobediència a l'autoritat i lesions imprudents. A més, s'està avaluant l'estat mental de la conductora per determinar si les seves patologies van influir en la seva reacció durant el succés.

| XCatalunya, Coche

Mala praxis del dispositiu de seguretat

L'atropellament als voltants de l'RCDE Stadium posa de manifest la necessitat de revisar i reforçar els protocols de seguretat en esdeveniments multitudinaris. I molt especialment en partits amb tant significat.

Més enllà de les responsabilitats individuals, és imperatiu que les institucions garanteixin entorns segurs per als ciutadans. Aquest tràgic incident ha de servir com a punt d'inflexió per implementar mesures que evitin la repetició de fets similars en el futur.